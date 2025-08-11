Свързването на Велико Търново с язовир „Александър Стамболийски“ е сред приоритетите, по които активно работят Общината и Областната администрация

Областна администрация - Велико Търново ускорява съвместната си работа с Община Велико Търново по проблемите с безводието в региона, съобщиха от пресцентъра на областната администрация. Сред приоритетите, по които вече се действа активно, е свързването на старата столица с язовир “Александър Стамболийски”. Темата обсъдиха на съвместна среща областният управител Юлия Ликоманова - Мутафчиева и кметът на община Велико Търново Даниел Панов.

Кметът Панов подчерта, че вече има осигурено финансиране за първата стъпка - проектиране на основния ремонт на западния 30-километров магистрален водопровод от Велико Търново до село Емен. Втората стъпка е нова връзка от Емен до язовир “Александър Стамболийски“. Средствата ще бъдат отпуснати по Националната инвестиционна програма за общините.

БТА припомня, че на пресконференция в края на май бе коментирано, че възстановяването на Eменския водопровод и свързването му с язовир „Александър Стамболийски“ е дългосрочната алтернатива за водозахранването на населението в областта.

Мерките за превенция на пожари също бяха сред темите, по които разговаряха областният управител и кметът. Те се обединиха около това, че опазването живота, здравето и имуществото на хората е най-важно. БТА припомня, че във Велико Търново през юли горяха два големи пожара, единият от които обхвана местността Гарга баир, а другия - умишлено причинен от криминално проявен мъж.

Мутафчиева и Панов обсъдиха още големите инфраструктурни обекти, които предстои да бъдат изградени на територията на старата столица и в региона - магистралите „Хемус“ и Русе - Велико Търново, чието строителство е рестартирано при сегашното редовно правителство.