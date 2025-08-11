Във Виена се увеличават кражбите на колички за пазар от супермаркетите

В австрийската столица Виена се наблюдава увеличение на кражбите на колички за пазаруване от супермаркетите.

През миналата година служители на градската община са събрали над 25 300 безстопанствени колички за пазаруване, което е с 11 процента повече от предходната година, съобщи австрийското радио и телевизия ОРФ.

Повечето колички за пазаруване се събират от тротоарите и зелените площи по улиците и след това се откарват в градски складове. През миналата година сa събрани 25 353 броя – през 2021 година - 19 336, с около 6000 по-малко.

За услугата общината начислява сума от 7,90 евро на количка. Около 95 процента от тях по-късно се прибират обратно от супермаркетите. Годишните загуби за търговията са значителни: само за виенските филиали на веригата Spar те възлизат на около 150 000 евро, съобщава говорителката на компанията Никол Беркман.

Производителите вече реагират на проблема и предлагат колички за пазаруване с GPS система срещу кражби. Според специализираното списание "Перал" („Регал“) около 30 процента от филиалите на "Билла" вече разполагат с такава система.

Веригата "Спар" я използва в момента в 17 филиала във Виена. Системата не позволява количката да напусне паркинга на супермаркета. Колелцата блокират, веднага щом се пресече определена зона. Както подчертават от "Спар", технологията се развива непрекъснато, а през следващата година веригата планира нова тестова фаза.





