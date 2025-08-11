Подробно търсене

Във Виена се увеличават кражбите на колички за пазар от супермаркетите

Специално за БТА от Цветана Делибалтова
Във Виена се увеличават кражбите на колички за пазар от супермаркетите
Във Виена се увеличават кражбите на колички за пазар от супермаркетите
Изглед от австрийската столица Виена. Снимка: Цветана Делибалтова (ПК)
Виена,  
11.08.2025 21:51
 (БТА)

В австрийската столица Виена се наблюдава увеличение на кражбите на колички за пазаруване от супермаркетите.

През миналата година служители на градската община са събрали над 25 300 безстопанствени колички за пазаруване, което е с 11 процента повече от предходната година, съобщи австрийското радио и телевизия ОРФ.

Повечето колички за пазаруване се събират от тротоарите и зелените площи по улиците и след това се откарват в градски складове. През миналата година сa събрани 25 353 броя – през 2021 година - 19 336, с около 6000 по-малко.

За услугата общината начислява сума от 7,90 евро на количка. Около 95 процента от тях по-късно се прибират обратно от супермаркетите. Годишните загуби за търговията са значителни: само за виенските филиали на веригата Spar те възлизат на около 150 000 евро, съобщава говорителката на компанията Никол Беркман. 

Производителите вече реагират на проблема и предлагат колички за пазаруване с GPS система срещу кражби. Според специализираното списание "Перал" („Регал“) около 30 процента от филиалите на "Билла" вече разполагат с такава система.

Веригата "Спар" я използва в момента в 17 филиала във Виена. Системата не позволява количката да напусне паркинга на супермаркета. Колелцата блокират, веднага щом се пресече определена зона. Както подчертават от "Спар", технологията се развива непрекъснато, а през следващата година веригата планира нова тестова фаза. 
 
 
 

/ИТ/

Свързани новини

11.08.2025 15:23

Равносметка на измамите със социални помощи в Австрия миналата година

В Австрия миналата година са били сигнализирани почти 4900 случая на измами със социални помощи – щетите възлизат на над 23 милиона евро, съобщиха министърът на вътрешните работи Герхард Карнер и началникът на Финансова полиция Вилфрид Ленер, които представиха годишния отчет „Социални измами“.
11.08.2025 07:00

През първото полугодие в Австрия над 21 000 души са решили да основат своя фирма - с 9,5 на сто повече спрямо същия период на 2024 г.

През първото полугодие на 2025 година 21 128 души са решили да основат своя фирма. По данни на Австрийската стопанска камара  това е увеличение с 9,5 процента в сравнение със същия период на миналата година. Лицата, които най-често търсят гъвкавост,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:50 на 11.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация