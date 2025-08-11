През първото полугодие в Австрия над 21 000 души са решили да основат своя фирма - с 9,5 на сто повече спрямо същия период на 2024 г.

През първото полугодие на 2025 година 21 128 души са решили да основат своя фирма. По данни на Австрийската стопанска камара това е увеличение с 9,5 процента в сравнение със същия период на миналата година. Лицата, които най-често търсят гъвкавост, самостоятелност и свобода на действие, са на средна възраст 37 години, като 45 процента от тях са жени.

Камарата смята, че се наблюдава „вълна от нови фирми“. За да се поддържа тази тенденция, са необходими данъчни облекчения и фонд за активиране на частния капитал. Според шефа на Австрийската стопанска камара Харалд Марер цифрите показват, че „живеем не само във време на големи предизвикателства, но и във време на големи възможности“.