ГПБ: Местните избори придобиват особено политическо значение, заяви първият заместник-председател на грузинския парламент

Местните избори придобиват особено политическо значение, заяви първият заместник-председател на грузинския парламент Гия Волски, цитиран от грузинската обществена медия ГПБ.

"Всеки трябва да осъзнае, че в момента се води война с цел да бъде свалено законното правителство на Грузия и на негово място да бъде наложено марионетно управление, което сляпо да следва заповеди от чужбина", каза той.

Според Волски местните избори не са изолиран случай, а са тясно свързани с глобални процеси, политически визии и дори международни заговори.

"В сегашната международна обстановка, белязана от кръвопролития и страдание, стабилността е от ключово значение. В този контекст и местните избори придобиват стратегическо значение. Освен това те поставят на дневен ред важни социални теми и конкретни задачи пред местните власти като образование, земеделие, икономика и решаването на ежедневни проблеми на хората в отделните общности", допълни той.

Волски подчерта, че политическото пространство никога не остава празно - винаги ще се появяват нови групи и движения. Макар и да не успеят веднага, те ще оставят следа и ще се борят отново за място в политиката.

"Според експерти това е нормален процес. Но в Грузия политическата среда все още не е стабилна и здравословна. Липсва устойчив модел, в който партиите да се състезават с идеи, програми и силни лидери. Трудно е нещо ново да успее, ако не разполагаме с необходимия интелектуален капацитет", коментира още Волски.

Той изрази тревога от появата на групи, които, по думите му, трудно могат да бъдат наречени политически. Те преследват разрушителни цели - опитват се чрез революционни методи да дестабилизират страната, за да вземат властта. Съставът на тези групи е познат на обществото, а основната им задача е да изпълняват указания от външни сили и да осигуряват финансиране отвън, заключи Волски.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ГПБ)