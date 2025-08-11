Не приемам внушенията за оказван натиск, заяви кметът на столичния район "Изгрев" по повод изявлението на Софийската митрополия за храма "Св. Пимен Зографски"

Не приемам обидните внушения за оказван натиск или други форми на въздействие, посочва кметът на столичния район "Изгрев" Делян Георгиев в позиция, изпратена до медиите във връзка с изявление на Софийската света митрополия, свързано със строителството на храма "Св. Пимен Зографски".

"С изумление прочетох публикуваното “опровержение” от страна на Софийската митрополия относно моя добронамерен апел да не бъдат изкуствено бавени повече бюджетните средства, които Столичната община отпусна за довършване на храм “Св. Пимен Зографски“ в район „Изгрев“", пише кметът на района.

Като кмет и мирянин, пряко ангажиран със строителството на храма, неговото финансиране и административно обслужване, съм безкрайно изненадан от реакцията, допълва той.

Георгиев посочва, че строителство на първата църква в района стартира от „гола поляна“ през годините на неговите два мандата като кмет. Той допълва, че ползвайки личния си авторитет и контакти, е успял да подсигури множество дарения и помощ за градежа, възлизащи на повече от 1 400 000 лв. до този момент.

"През 2024 г. станах единственият вносител на доклад до Столичния общински съвет с искане за отпускане на средства за довършване на православния ни храм. Благодаря на общинските съветници от всички политически партии, които единодушно подкрепиха моето искане и за пръв път от години се обединиха около подобна благородна кауза, важна не само за трите квартала в нашия район - „Изгрев“, „Изток“ и „Дианабад“, но и за миряните в цяла София", пише още в позицията.

Георгиев отбелязва, че воден от искреното си желание да завършат дългоочакваното строителство на храм „Св. Пимен Зографски“ в най-кратки срокове е провел поредица от работни срещи с църковното настоятелство, което е юридическият субект, отговорен по закон за строителството, а впоследствие - и с представители на Митрополията.

На срещите на вниманието на всички бяха представени и три оферти от различни фирми за довършване на храма, събрани от църковното настоятелство. Споменатата строителна фирма, за която се правят различни внушения, е с най-добра оферта от гледна точка на най-ниска цена, срокове и т.н. от трите, отбелязва кметът на район "Изгрев".

Той подчертава, че става дума само за офертни предложения, които ще подлежат на евентуално одобрение, а не за договори и/или поети ангажименти и плащания за никоя от страните.

"На работните срещи многократно поставях въпроси, свързани с общите ни дейности и бързото превеждане на финансовите средства по сметката на юридическия субект, за да не блокираме работата и да не губим ценно време и подходящите метеорологични условия. В тази връзка категорично не приемам обидните внушения за оказван натиск или други форми на въздействие", заявява той.

"Вярвам, че каузата ни със Светата митрополия е обща, затова с учудване прочетох “опровержението” на реалните факти. Изложих ги в моя фейсбук публикация преди дни, предизвикана от необяснимото и ненужно за мен забавяне от няколко месеца и липсата на достатъчно категорична комуникация по тази тема. Разчитам, че ще продължим заедно работата по храма, в дух на разбирателство, взаимно уважение, активна комуникация и експедитивност", посочва още кметът на района.

По думите му Общината ще продължи да помага за реализацията на това свято дело – изграждането на църквата „Св. Пимен Зографски“, както го прави от първия му ден.

По-рано днес Софийската митрополия излезе със становище, за което посочва, че е "във връзка с публикация във фейсбук страницата на д-р Делян Георгиев, кмет на район „Изгрев“ в Столичната община, за това, че дарените от Столичната община средства за довършването на храма „Свети Пимен Зографски“ не били преведени от Софийската света митрополия по сметка на църковното настоятелство без „адекватно, колегиално и юридически обосновано обяснение от страна на бюрократите на Митрополията“, с която се прави внушение (видно и от коментарите под текста на публикацията), че Софийската света митрополия не изпълнява волята на дарителя и задържа средствата за себе си". Софийската света митрополия изказва своята признателност и благодарност към Столичния общински съвет и Столичната община за предоставената безвъзмездна финансова помощ за довършването на новостроящия се храм „Свети Пимен Зографски“, се отбелязва в становището.

"Споделяме желанието на д-р Делян Георгиев, кмет на район „Изгрев“, храмът да бъде завършен и осветен възможно най-скоро. До този момент в стремежа си да запази добрия тон ръководството на Софийската света митрополия се въздържаше от публичен коментар по случая, въпреки упражнения натиск строително-ремонтни дейности да бъдат възложени на един конкретен изпълнител, определен от кмета на район „Изгрев“ - дружеството „Дока строй“ ЕООД, ЕИК 205771361. За проявление на този натиск считаме изказването на д-р Делян Георгиев, на което сме длъжни да отговорим, за да защитим авторитета на Българската православна църква - Българска патриаршия, който е засегнат", се посочва в становището на Софийската света митрополия.