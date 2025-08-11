Подробно търсене

Две нови земетресения разлюляха турския окръг Балъкесир

Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали, Специално за БТА от Нахиде Дениз
Две нови земетресения разлюляха турския окръг Балъкесир
Две нови земетресения разлюляха турския окръг Балъкесир
Развалини в град Съндъргъ, снимани днес. Снимка: Berkman Ulutin/Dia Photo via AP
Истанбул,  
11.08.2025 22:21
 (БТА)

Два нови труса през 10 минути разлюляха тази вечер град Съндъргъ, в турския окръг Балъкесир, който вчера бе разтърсен от земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер, съобщи информационната агенция "Дохан хабер ажансъ".

По информация на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) в 19:52 ч. местно време (също и българско време) земетресение с магнутуд 4.4 по Рихтер е регистрирано в района.

Преди това - в 19:37 ч., друг трус с магнитуд 4,1 е разлюлял същия район. 

След силния трус от 6,1 снощи в Балъкесир са произлезли около 100 вторични трусове

Жители на Съндъргъ и други селища втора нощ ще нощуват навън поради страх от нови земетресения.

По данни на турските медии много хора са разпънали палатки, а други са разстлали одеяла на открито, в парковете и градините.

/ИТ/

Свързани новини

11.08.2025 15:33

Задържаха собственика на сградата, в която почина мъж, затрупан при земетресението в Турция

Турските власти са задържали собственика и строител на сградата в Съндъргъ, окръг Балъкесир, която се срути след снощното земетресение, а по-късно 81-годишен мъж, който беше затрупан от нея, почина в болницата, съобщи турският министър на
11.08.2025 15:16

Мъж загина при срутване в джамия, пострадала при земетресението от 6,1 по Рихтер в Западна Турция

Мъж от градчето Гьордес в окръг Маниса, Западна Турция, е загинал при срутване на част от джамия, пострадала при земетресението от 6,1 по Рихтер в съседния окръг Балъкесир, съобщи в. „Йени шафак“.  По информация на „Йени шафак“ мъжът и двама негови
11.08.2025 10:50

Вътрешният министър на Турция: Причините за срутване на сгради от снощното земетресение ще бъдат разследвани

Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая заяви, че причините за срутване на сгради при земетресението от 6,1 по скалата на Рихтер, което стана снощи в гр. Съндъргъ, окръг Балъкесир, се разследват от прокуратурата. В изявление, излъчвано на живо в социалните медии, в което направи равносметка на действията властите, Али Йерликая заяви, че когато една сграда се срути, това винаги е съдебен случай, което налага да бъдат взети проби от нея, както и да бъдат прегледани строителните книжа. Затова и останките трябва да бъдат разчистени след приключването на процесуално-следствените действия, които вече са започнали.
11.08.2025 10:07

След земетресението от 6,1 по Рихтер в Турция 11 души остават в болница

След земетресението със сила 6,1 по скалата на Рихтер в турския град Съндъргъ, окръг Балъкесир, 52 души са потърсили лекарска помощ, съобщи турската държавна телевизия "ТРТ Хабер", позовавайки на информация на министъра на здравеопазването Кемал Мемишоглу.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:47 на 11.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация