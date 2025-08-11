След земетресението от 6,1 по Рихтер в Турция 11 души остават в болница

След земетресението със сила 6,1 по скалата на Рихтер в турския град Съндъргъ, окръг Балъкесир, 52 души са потърсили лекарска помощ, съобщи турската държавна телевизия "ТРТ Хабер", позовавайки на информация на министъра на здравеопазването Кемал Мемишоглу.

По лекарска преценка 29 от тях са останали в болницата. На по-късен етап 18 души са били изписани, а под наблюдение все още остават 11 души. Пряко пострадали от земетресението са 3 души, а останалите пациенти са получили наранявания при скачане от сгради в опит да се спасят.

При бедствието загина и мъж на 81 години.

Общо 237 вторични труса са усетени в региона на земетресението през изминалата нощ. Десет от тях са със сила над 4 по скалата на Рихтер. Най-силният сред тях, от 4,4, беше регистриран около 5 сутринта. По информация на онлайн изданието "Хюриет" слабо земетресение, от 3,2 по скалата на Рихтер, е усетено в гр. Етимисегут, окръг Анкара, в 6:33 ч.

Жителите на Съндъргъ прекараха изминалата нощ на улицата. Макар учениците да във ваканция, валийството в Балъкесир обяви понеделник за неучебен ден за летните училища. От работа са освободени бременните жени, както и служителите, засегнати от земетресението.

Екипите на Дирекцията за извънредни ситуации (AFAD) продължават да работят на място. По последна информация са рухнали 16 сгради, 12 от тях са необитаеми. Сред разрушените сгради е и 49-годишна джамия.