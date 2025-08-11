Никълъс Джаксън е взел решение да премине в Нюкасъл

Подробно търсене

Асен Даскалов
Лондон,  
11.08.2025 20:30
Никълъс Джаксън е решил да премине в Нюкасъл, съобщава британският вестник Телеграф в понеделник.

Нападателят вече е информирал ръководството на Челси за желанието си да напусне лондонския клуб. След това сенегалецът не е бил включен в състава за приятелския мач с Байер Леверкузен на 8 август, спечелен от "сините" с 2:0.

Нюкасъл сериозно обмисля да привлече Джаксън след неуспешните трансфери на Бенямин Шешко и Жоао Педро. Потенциалният трансфер на нападателя ще зависи от това дали "черно-белите" ще се съгласят да пуснат Александър Исак в Ливърпул. 

От Челси все още не бързат да се разделят с футболиста. Това ще се случи при получаването на подходяща оферта.

Челси може да продаде Никълъс Джаксън за поне 64 милиона паунда. Нападателят премина в столичния клуб от Виляреал за 32 милиона лири през 2023 година.

