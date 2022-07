Над 30 000 души събра Мidalidare rock`2022

Над 30 000 души са посетили четирите дни от второто издание на Midalidare Rock, съобщават организаторите на фестивала.

Между 14 и 17 юли гостуваха Judas Priest, Avantasia, Within Temptation, Running Wild, Ugly Kid Joe, The Dead Daisies, Silent Winter, Freedom Call, Firewind, Project Renegade, Alestorm, Ross The Boss, Scanner, Beyond the Black, Shakra, The Broken Ravens и др.

Различните групи имаха и различни преживявания в рамките на фестивала. Едно от изискванията на екипа на Avantasia е било да имат възможност да посетят фитнес зала. За Within Temptation е организиран специален тур във винарна за пенливо вино. Alestorm и The Dead Daisies били от групите, които свободно се разхождат из фестивала, с което изненадали феновете, които не вярвали на личната си среща с тях, но най-близък контакт с всички имаше Уилям Крейн. Вокалът на Ugly Kid Joe, изгледа целия концерт на Judas Priest сред феновете. "Това е най-великата банда и най-великият глас", сподели той, пеейки с пълен глас парчетата на Judas.