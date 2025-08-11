Варненци излязоха на протест заради затворения двор на Техническата гимназия

Варненци, живеещи в района на Техническата гимназия в града, днес излязоха на протест пред входа на училището заедно със своите деца. Хората настояваха дворът на гимназията да бъде отворен, за да могат децата от квартала да играят и да спортуват в него и извън учебно време. Сред протестиращите бяха и представители на сдружение „Деец“ начело с председателя на организацията Владимир Пирев. Той посочи, че са им обяснили, че дворът може да бъде отворен за обществено ползване само ако има охрана на входа. По думите му недоволните жители на квартала са провели разговори с ръководството на Община Варна, откъдето са ги уведомили, че няма средства за назначаване на охрана, както и за редовно почистване на пространството.

Присъстващите посочиха, че дворът на училището е от особено значение за района, който е силно застроен и децата не разполагат с пространства за игра и спортуване.

В рамките на протеста тази вечер хората блокираха булевард „Сливница“ и след това се отправиха към оградата на училището, която се строи в момента. Достъпът им до двора беше спрян от органите на реда.

На протеста дойде кметът на район „Младост“ Христо Христов, който предложи на хората да направят подписка, която да изпратят в Община Варна.