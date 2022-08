Започва културната програма, посветена на Празника на Варна

Започва съпътстващата програма за Празника на Варна, в която има много концерти и забавления за деца. Духовият оркестър на Военноморските сили ще поздрави варненци и гостите на града в 19:30 ч. на площад „Независимост“. Час по-късно до Морско казино ще има „Лятна вечерна серенада“ – концерт от програмата на музикалния фестивал „Варненско лято“, с участието на млади дарования от майсторски класове на именити преподаватели по цигулка, виола, флейта, кларинет, вокално майсторство.

„Рок приключение“ ще завземе Аспарухов парк във Варна от 12 до 15 август. В първия ден ще гостуват групите „Психо багажник“, „Пица“, „Уикеда“, „Светльо и Легендите“. В събота на сцената ще се качат „Second To None“, „Headmaster“, „Caliberty“ и „Б.Т.Р.“, а в неделя – „Terravore“, „Shadows out of time“, „The revenge project“, „Odd Crew“. Концертите са от 19:00 ч. На Празника на Варна – 15 август, ще има и програма с участието на самодейци, певци и детски танцови школи от НЧ „Просвета – 1927“ – в 17:00 ч., след което рок приключението ще продължи с „Red House“, „Парадокс“, „L.S.D.D.“ и „Кикимора“.

Младежкият фестивал „Фън сити“ ще се проведе на 12 и 13 август във Варна, на входа на Морската градина, до Аквариума и на сцена „Раковина“ ще има забавления, уроци по стрелба с лък, йога и др., работилници за графити, прожекции на филми и концерти.

На Празника е посветена и изложба на иконописци от Варненската и Великопреславска епархия, която ще бъде открита в 16:00 ч. в неделя в Духовно-просветен център „Св. Архангел Михаил“. Същия ден в 20:30 ч. трупата на Кукления театър ще направи празнично шествие "Морска приказка" от пл. „Независимост“ до входа на Морската градина.

На самия Ден на Варна – 15 август, в 8:30 ч. ще бъде отслужена тържествената архиерейска Света литургия в Катедралния храм „Успение Богородично“. Тържествената церемония за връчване на почетните звания и отличия ще се състои в 20:00 ч. в Летния театър, с участието на фолклорен ансамбъл „Варна“, Поли Николова, Георги Шопов, Петя Буюклиева и Георги Христов.

Празничен концерт край фонтана на пл. „Независимост“ ще изнесе в 20:30 ч. Симфоничният оркестър на Държавна опера – Варна и солистите Илина Михайлова, Ирина Жекова, Михаела Берова, Венцеслав Атанасов, Валерий Георгиев.

В свободната зона на пристанището в 21:00 започва концерт с водещи Надя Петрова и Дамян Попов, в който на сцената ще се качат Дара, 100 кила и група „СкандаУ“, DJ Фабрицио Паризи, а атракцията на вечерта ще бъде румънската сензация Минели.

Час преди полунощ жителите и гостите на Варна ще могат да се насладят и на празнична заря над залива.