Детски футболен турнир "За малките и голямата игра" започва днес в Панагюрище

Клубът на привържениците на ЦСКА в Панагюрище организира двудневен турнир по футбол за деца и юноши под надслов „За малките и голямата игра“, който ще се проведе днес и утре на изкуствените терени срещу стадион „Орчо Войвода“ в Панагюрище, съобщи за БТА председателят на клуба Николай Стойнов.

По думите му, инициативата датира от 2017 г., а целта ѝ е да насърчи децата към активен и здравословен начин на живот, да ги научи на дисциплина, уважение към противника и отборен дух. Турнирът се провежда с подкрепата на Община Панагюрище, която осигурява около 60% от бюджета чрез програмата „Младежки проекти“, а останалите средства идват от членския внос на фен клуба. Общият бюджет е между 4500 и 5000 лева, уточни Стойнов.

В надпреварата ще участват 130 деца от шест училища от Панагюрище и Стрелча – Средно училище (СУ) „Нешо Бончев“, Професионалната гимназия „Проф. Лъчезар Цоцорков“, Основно училище (ОУ) „Проф. Марин Дринов“, ОУ „20 април“, Начално училище (НУ) „Паисий Хилендарски“ и СУ „Кирил и Методий“. Те ще се състезават в четири възрастови групи, разделени в 13 отбора по десет състезатели.

Днес ще се играят мачовете на децата от 9 до 13 години, а утре – на 14 до 18 години, уточни още Стойнов. Всеки отбор ще получи по три професионални футболни топки като групова награда, а за първите три места са предвидени купи и медали. Победителите ще бъдат отличени и със специални награди, предоставени от футболен клуб ЦСКА.

Стойнов съобщи още, че в неделя гост на турнира ще бъде треньорът на третия отбор на ЦСКА Даниел Моралес, който ще изнесе мотивационно слово пред младите спортисти.

„Идеята ни е децата да играят като представители на своето училище, да защитават неговите цветове и име. Призовавам учителите, родителите и гостите на Панагюрище да подкрепят малките ни състезатели“, заяви още Николай Стойнов.