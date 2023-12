Мария Габриел: Инвестицията в младите хора е инвестиция в настоящето

Често казваме, че инвестицията в младите хора е инвестиция в бъдещето. Аз смятам, че инвестицията в младите хора е инвестиция в настоящето. Това заяви вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел при откриването на Деня на отворените врати за студенти в Министерство на външните работи (МВнР).

Ако ние днес нямаме ясно съзнание за нашата идентичност, история, за пътя, който България е изминала, трудно бихме могли да имаме адекватен поглед върху настоящето, случващото се в него и силата България да бъде движеща сила за оформяне на бъдещето не само на страната, но и на Европа и света, коментира Габриел.

„Днес МВнР ви казва: "Ние имаме нужда от вас, МВнР те иска“, каза Мария Габриел на студентите. Имаме нужда от вашите идеи, енергия, критично мислене, визия за настоящето и бъдещето, добави тя.

Всички сме наясно, че сме свидетели на нова ера на дигитализация, климатични промени и възникващи непрестанно конфликти. Ето тук България и МВнР има нужда от своето ново поколение дипломати, каза Габриел. По думите ѝ дипломацията е най-благородната кауза за мирен и справедлив свят. Имаме нужда от вашия принос, за да може този свят да бъде по-стабилен, по-мирен и по-справедлив, каза Мария Габриел.

България със своето ново поколение е иновативна, креативна, силна, дръзка, критична. Искам да покажем, че България е фактор за развитие и в тази част на Европа, и света по един иновативен начин, добави вицепремиерът. Бъдете наши съюзници, за да направим заедно така, че „бранд България“ да бъде България, която е регионален иновативен лидер, България, която носи сигурност и стабилност, България, на която може да се разчита, като надежден, доверен партньор, коментира Габриел. Тя добави, че това събитие не е еднократно.

Мария Габриел припомни и обявената преди дни съвместна инициатива с жени дипломати в България за Национален конкурс „Жените и дипломацията – посланик за един ден“. Националният конкурс е за момичета и млади жени между 14 и 25 години с интерес към дипломацията. В него се участва с есе на тема „Аз съм дипломат“ на български език и резюме на есето на английски език или при желание и възможност - на френски, немски, испански, както и арабски, италиански, монголски, румънски, словенски, украински, финландски или черногорски език.

В понеделник ще открием нов конкурс за стажант-аташета, съобщи външният министър.

Какви възможности предлага МВнР за младите хора и как министърът е успяла да стигне до този пост - това иска да попита Мария Габриел студентът по европеистика Гергана Кутелова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Още докато бях в езиковата гимназия, ми беше мечта да се занимавам с международни отношения, каза още Гергана Кутелова.

Искам да се информирам да възможностите, които мога да имам с моята специалност, каза Полина Досева – студент във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ със специалност сигурност и отбрана. Сградата изглежда много представителна и като много добро работно място, добави Полина Досева.

Денят на отворените врати е под надслов „България те иска“/MFA Wants You и се организира в партньорство с платформата Bulgaria Wants You на продуцентите Иван Христов и Андрей Арнаудов и с Представителството на Европейската комисия в България. Насочено е към студенти и младежки организации и цели да запознае младите хора, които проявяват интерес към дипломацията с практическата работа на българските дипломати, да представи приоритетите на българската външна политика и да популяризира институцията.