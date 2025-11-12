Община Сливен се включва в националната кампания, посветена на мъжкото здраве

Този месец Община Сливен ще бъде партньор в националната кампания Movember Bulgaria, посветена на мъжкото здраве. Инициативата включва безплатни профилактични прегледи при уролог като част от усилията за превенция на рак на простатата и тестисите, съобщиха от общинския пресцентър.

В Сливен кампанията ще се реализира във Военната болница, която е филиал на Военномедицинската академия – София. Прегледите ще извършват д-р Енчо Балабанов (24 ноември, 13:00–16:00 ч.) и д-р Ивайло Димов (27 ноември, 13:00–16:00 ч.). Записването е предварително на тел. 044/400 716.

Movember е световно движение за повишаване на осведомеността относно рака на простатата, рака на тестисите и психичното здраве на мъжете.

Българската фондация „Утре“ организира инициативата у нас за трета поредна година, като осигурява безплатни прегледи при уролози и психолози в различни градове. Целта е да се насърчи профилактиката и да се преодолеят табутата, свързани с мъжкото здраве.

През първите две години над 100 мъже са се възползвали от безплатни прегледи. Тази година кампанията обхваща повече градове – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, Сливен, Силистра и Враца, Шумен, като в нея за първи път участват и психолози, предлагащи безплатни консултации през целия месец ноември.

Известни български бащи, заедно с техните дъщери, подкрепят месеца на мъжкото здраве. Лицата са част от фотографската изложба "Остани до мен, татко“, която ще бъде открита на 13 ноември в Народния театър "Иван Вазов".

Инициативата Movember започва през 2003 г. в Австралия, когато двама приятели решават да върнат мустака на мода и да обвържат тази идея с малко дискутираната тема за превенцията на рака на простатата. От 30 участници в началото, кампанията се превръща в световен феномен. Днес Movember е глобално движение с милиони участници, което подкрепя стотици проекти по света, насочени не само към превенцията на рака на простатата, но и към повишаване на осведомеността за психичното здраве при мъжете. Кампанията насърчава откритото говорене за важни теми, като напомня, че грижата за здравето е отговорност и сила, а не слабост.