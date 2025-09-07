Подробно търсене

Петима загинаха след сблъсък на лодка с мигранти и кораб на бреговата охрана край Западна Турция

София Ангелова
Снимка: АП, Emrah Gurel
Анкара,  
07.09.2025 15:29
 (БТА)

Петима души загинаха, а един човек е сериозно ранен, след като лодка, превозваща нелегални мигранти, се сблъска днес с кораб на турската брегова охрана във водите край окръг Балъкесир, Западна Турция, съобщи Анадолската агенция.

Според изявление на валийството на Балъкесир високоскоростна лодка, превозваща 34 мигранти и един трафикант на мигранти, е ударила кораба на бреговата охрана край брега на Бадавут в област Айвалък.

При операцията за издирване и спасяване в района е установено, че петима от нелегалните мигранти са паднали в морето и са загинали, а един е изпратен в болница със сериозни наранявания. 

Издирва се още един човек.

Прокуратурата на Айвалък започна разследване на инцидента.

Егейско море е транзитен маршрут за мигранти, които се опитват да преминат от Северна Африка и Близкия изток в Европа.

/СУ/

