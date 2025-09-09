Армения победи Република Ирландия в двубой от световните квалификации

Подробно търсене

Асен Даскалов
09.09.2025 21:58
Армения победи с 2:1 пред собствена публика Азербайджан в мач от квалификационна група "F" за Мондиал 2026. 

Едуард Сперцян откри резултата в полза на домакините от дузпа в допълнителното време на първата част, а Грант-Леон Рамос също се разписа във вратата на "зелените" шест минути след почивката.

Ирландците достигнаха само до един гол чрез Евън Фъргюсън в 57-ата минута, но попадение за домакините на Артур Серобян в 88-ата минута не беше признато заради засада.  

Армения е на второ място в класирането с актив от 3 точки, докато Република Ирландия заема четвъртата позиция със само една точка.

По-късно днес е двубоят на Португалия и Унгария от същата група.

В мач от група "D" Азербайджан завърши наравно 1:1 у дома срещу Украйна. Георгий Судаков вкара за гостите в 51-ата минута, но точно 20 минути след това Емин Махмудов изравни.

Двата отбора имат по една точка на трето и четвърто място в класирането.

По-късно тази вечер Франция играе срещу Исландия в друга среща от тази група.

/ХБ/

