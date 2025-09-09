Седмото издание на националния певчески конкурс "Дунавски звезди" започна в Силистра

Седмото издание на националния конкурс за млади изпълнители на популярна песен "Дунавски звезди" започна в Силистра. Организатори са музикална компания "Сенс Мюзик" и Община Силистра.

Участват повече от 70 изпълнители. Тази година журито е с председател естрадната певица Нели Рангелова и членове - композиторът Светослав Лобошки, музикалният продуцент и аранжор Николай Текелиев, както и певците Антония Марков и Дамян Попов. Специален гост на конкурса ще бъде радиоводещият Атанас Стоянов.

Според регламента конкурсът се провежда в две категории - за индивидуални изпълнители и за дуети, триа и вокални формации. В първата категория участват изпълнители от пет възрастови групи. Втората категория е разделена на две възрастови групи - до 12 години и до 18 години. Участниците в двете категории и във всички възрастови групи изпълняват две песни. Първата песен трябва да е на български език и от български автори, а втората песен е по избор на участника.

Целите на проявата са свързани с възможностите за развитие и подпомагане на творчески надарени деца и талантливи млади хора, популяризиране на българската детска и забавна песен.

Конкурсът ще продължи до 11 септември.