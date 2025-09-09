АА: Турският президент прие саудитския министър на поклонничеството в Анкара

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган прие днес министъра на поклонничеството на Саудитска Арабия Тауфик бин Фаузан ар Рабия в Анкара, съобщи Дирекцията по комуникации на турското президентство.

Срещата в президентския комплекс се проведе при закрити врати, предаде Анадолската агенция (АА) за БТА съгласно споразумението за обмен на информация между двете агенции.

Допълнителни подробности за срещата не бяха предоставени веднага.

