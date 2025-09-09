Възрастен мъж е загинал при пожар в Търговище

site.btaВъзрастен мъж е загинал при пожар в Търговище
Възрастен мъж е загинал при пожар тази вечер в Търговище. Два пожарни екипа гасят горяща двуетажна къща на ул. „Рила“ недалеч от централната градска част, видя репортер на БТА.
Сигналът за инцидента е подаден в 21:23 часа. Къщата е стара, с един загинал към момента - мъж на около 75-78 години, каза директорът на Регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Стефан Стефанов. Жертвата живее сам.
Огънят е овладян. На терен ще остане един екип пожарникари. Достъпът до обекта е ограничен, тъй като от покрива падат греди и керемиди.
Причината за възникването на огъня ще се изяснява. Предстои оглед.
/РН/
