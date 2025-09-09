Подробно търсене

Възрастен мъж е загинал при пожар в Търговище

Кореспондент на БТА в Търговище Боряна Димитрова
БТА, Снимка: кореспондент на БТА в Търговище Боряна Димитрова
Търговище,  
09.09.2025 23:50
 (БТА)

Възрастен мъж е загинал при пожар тази вечер в Търговище. Два пожарни екипа гасят горяща двуетажна къща на ул. „Рила“ недалеч от централната градска част, видя репортер на БТА. 

Сигналът за инцидента е подаден в 21:23 часа. Къщата е стара, с един загинал към момента - мъж на около 75-78 години, каза директорът на Регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Стефан Стефанов. Жертвата живее сам.

Огънят е овладян. На терен ще остане един екип пожарникари. Достъпът до обекта е ограничен, тъй като от покрива падат греди и керемиди. 

Причината за възникването на огъня ще се изяснява. Предстои оглед.

/РН/

