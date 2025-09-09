СПА: Генералният-секретар на ССЗ заяви, че страните от организация ще приемат нова стратегия за борба с прането на пари

Генералният секретар на Съвета за сътрудничество в Залива (ССЗ) Джасем Албудайуи заяви, че държавите от организацията са приели ново законодателство за борба с прането на пари, като подчерта, че страните членки на ССЗ подготвят стратегия за общо противодействие на това престъпление, предаде саудитската новинарска агенция СПА.

"Това ще създаде нови основи за сътрудничество в борбата с този сложен проблем и ще засили координацията с нашите международни партньори", каза Албудайуи.

Изказването дойде по време на участието му в първата работна среща за изготвянето на общата стратегия на ССЗ за борба с прането на пари. Събитието се проведе вчера по инициатива на министерството на вътрешните работи на Кувейт в сътрудничество с местното представителство на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC). На нея присъстваха специалисти от вътрешните министерства на държавите членки и представители на други компетентни органи.

Освен това Албудайуи подчерта необходимостта от приемане от страна на ССЗ на интегрирана стратегия за сигурност за борба с прането на пари, която да се основава на принципа на колективната сигурност и да създава практични, възпиращи и ефективни мерки. "Държавите от ССЗ подчертаха важността на разработването на законодателни стратегии за борба с финансирането на тероризма и прането на пари при представянето на своята визия за регионална сигурност през 2024 г.", подчерта той.

Албудайуи също така посочи желанието на генералния секретариат, в координация с министерствата на вътрешните работи и компетентните органи в държавите членки на ССЗ, да гарантира, че тази стратегия е всеобхватна, интегрирана и се базира на петте основни предложени стълба.

"Първият стълб включва развиването на спомагателно законодателство и политика за засилване ролята на вътрешните министерства, за запълване на дупките в законите, които престъпниците използват, и за осигуряването на ефективно сътрудничество между финансовите и регулаторните власти. Вторият стълб се фокусира върху общите операции по сигурността, разследвания и координация чрез формирането на оперативни групи в рамките на ССЗ за изпълнението на приетите действия. Третият стълб се отнася до технологиите и анализа на сигурността чрез инвестиции в изкуствен интелект, анализ на финансови данни и сигурна електронна връзка за обмен на информация за финансови престъпления между министерствата на вътрешните работи и съответните компетентни органи. Четвъртият стълб се отнася до проследяването и конфискацията на активи чрез създаване на механизми за проследяване на незаконни средства, придобити при престъпления, свързани с наркотици, корупция, тероризъм и трафик на хора, и осъществяване на съвместни операции по изземване, замразяване и конфискация, като същевременно се засилва международното сътрудничество при възстановяване на активи. Петият стълб обхваща обучението и осведомеността по въпросите на сигурността чрез подготовката на специализирани програми за обучение на служители на министерствата на вътрешните работи, разработването на унифицирани оперативни наръчници и провеждането на кампании за повишаване на осведомеността за секторите, изложени на рискове", каза той.

Албудайуи завърши речта си, като подчерта, че семинарът за подготовка на стратегията на ССЗ за борба с прането на пари представлява важен етап в процеса на съвместни действия за справяне с едно от най-опасните международни престъпления. Това заплашва "нашата икономическа и финансова сигурност, но и последиците му се простират и върху стабилността на нашите общества и репутацията на нашите търговски и финансови системи на регионално и международно ниво", заключи той.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и СПА)