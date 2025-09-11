Подробно търсене

Бившият играч от НБА Джейсън Колинс обяви, че има тумор в мозъка

Георги Крумов
AP, FILE - Brooklyn Nets Jason Collins speaks during a news conference before the NBA basketball game against the Chicago Bulls at the Barclays Center, Monday, March 3, 2014 in New York. (AP Photo/Seth Wenig, File)
Ню Йорк,  
11.09.2025 21:31
 (БТА)

Бившият баскетболист на Бруклин Нетс Джейсън Колинс страда от тумор в мозъка, съобщи Националната баскетболна асоциация.

46-годишният Колинс, който игра 13 сезона в лигата, в момента преминава лечение.

Освен екипа на Бруклин, центърът игра още за Атланта Хоукс, Бостън Селтикс, Мемфис Гризлис, Минесота Тимбъруулвс и Вашингтон Уизардс. Той има средни показатели от 3,6 точки и 3,7 борби на мач, като е записа участие в общо 735 срещи, от които 477 като титуляр.

Джейсън Колинс бе избран под номер 18 в драфта през 2001 година от Хюстън Рокетс. Той има и брат близнак - Джарон Колинс, който прекара 11 години в НБА.

През 2013 година Джейсън Колинс обяви пред списание Спортс Илюстрейтед, че е гей. Така той стана първият спортист от някоя от големите четири американски лиги (НБА, НХЛ, НФЛ, МЛБ), който се разкри като хомосексуален.

/ГК/

В допълнение

Към 22:58 на 11.09.2025 Новините от днес

