Бившият играч от НБА Джейсън Колинс обяви, че има тумор в мозъка

Бившият баскетболист на Бруклин Нетс Джейсън Колинс страда от тумор в мозъка, съобщи Националната баскетболна асоциация.

46-годишният Колинс, който игра 13 сезона в лигата, в момента преминава лечение.

Освен екипа на Бруклин, центърът игра още за Атланта Хоукс, Бостън Селтикс, Мемфис Гризлис, Минесота Тимбъруулвс и Вашингтон Уизардс. Той има средни показатели от 3,6 точки и 3,7 борби на мач, като е записа участие в общо 735 срещи, от които 477 като титуляр.

Джейсън Колинс бе избран под номер 18 в драфта през 2001 година от Хюстън Рокетс. Той има и брат близнак - Джарон Колинс, който прекара 11 години в НБА.

През 2013 година Джейсън Колинс обяви пред списание Спортс Илюстрейтед, че е гей. Така той стана първият спортист от някоя от големите четири американски лиги (НБА, НХЛ, НФЛ, МЛБ), който се разкри като хомосексуален.