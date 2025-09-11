НАН: Нигерия ще използва изкуствен интелект за увеличаване на вътрешните доставки и износа на газ

Компанията "Нигерийски втечнен природен газ" (НВПГ) подчерта преобразяващата роля на изкуствения интелект (ИИ) за засилване на оперативната ефективност, безопасността и продуктивността в обширната си газова инфраструктура, предаде нигерийската новинарска агенция НАН.

Заместник-директорът на НВПГ Олакунле Особу разкри това по време на реч пред над 50 000 участници от 150 държави на панелна сесия на текущото изложение и конференция "Газтех" в Милано, Италия. Сесията беше на тема "Оперативни различия чрез прилагането на технологиите на ИИ".

Особу обясни, че въвеждането на ИИ в НВПГ е не просто стратегическо, но и необходимо, предвид мащаба и сложността на операциите на компанията, както и усилията ѝ да увеличи вътрешните доставки и износа.

"При повече от 10 хил. оператори и техници, работещи едновременно за общата цел, използването на ИИ е просто задължително", отбеляза той.

Той добави, че стремежът на НВПГ за постоянно подобряване на работата и нейната политика на нулеви инциденти изискват интелигентни системи, способни да направляват операциите, да засилват сигурността и да улесняват вземането на решения.

"Приложихме ИИ във всеки аспект на дейността ни – от протоколите за сигурност до производителността на машините. Това ни направи по-ефективни, пъргави и продуктивни. За нас е стандарт да подобряваме ежедневно работата си", заяви Особу.

Подчертавайки пробива в обучението на кадрите, той заяви, че ИИ и визуалните технологии са намалили значително времето за обучение на служителите. Според него преди са били необходими между шест месеца и една година за обучение на оператор до експертно равнище. С ИИ сега това е възможно за два-три месеца.

Особу обясни, че така е била подобрена продуктивността и са намалени разходите. По думите му, посредством ИИ, който предоставя идеи, които улесняват сложните решения, е трансформирано и управлението на оборудването, позволявайки на машините да действат по-бързо и ефективно.

"Избираме умната работа вместо здравата работа. Използваме ИИ, където е приложим. Това е бъдещето на индустрията", заяви той.

Същевременно Особу обясни, че технологичният екип на НВПГ постоянно преглежда употребата на ИИ, за да осигури ефективност на използваните средства.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и НАН)