Формиране на паралелка по професия "Фотограф" и създаване на комисия за оценка на рисковете от паднали дървета одобри Общинският съвет в Монтана

На днешното си заседание Общинският съвет в Монтана прие формирането на маломерна паралелка с 14 ученици във Второ средно училище „Н. Й. Вапцаров“ в града за обучение по професия „Фотограф“.

Прието бе и предложение на Александър Димитров от „Възраждане“ за създаване на временна комисия за оценка на рисковете от паднали дървета и други опасности, свързани с екстремни метеорологични условия на територията на общината.

Съветниците приеха проектно предложение на Община Монтана по Програма Интеррег „Румъния – България“ 2021-2027.

В дневния ред бе обсъдена и одобрена докладна записка за удължаване на договор за мостово финансиране с Фонд „ФЛАГ” при изпълнение на инвестиция по договор за финансиране „Мобилност и зелен транспорт в общините Враца и Монтана“.

Одобрено бе и поставянето на пет специализирани контейнера за събиране на текстилни отпадъци в Монтана, предложено от групата на „ДПС – Български гласъ“.

Съветниците гласуваха „за“ актуализацията на Плана за устойчива градска мобилност за периода 2025 – 2035 година.

Общинският съвет одобри искане от кмета Златко Живков Общината да кандидатства за помощ пред фонд „Социална закрила“ в полза на жена от Монтана, чийто имот е пострадал при пожар.

Останалите точки в дневния ред включваха теми като застрояване и продажба на поземлени имоти – частна и публична общинска собственост.