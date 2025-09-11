Единственият механизъм за помощ като компенсаторно плащане за ниски добиви е кризисният резерв на ЕК, каза министър Тахов

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) е поискала среща с екипа на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), която вероятно ще се състои през следващата седмица. Това стана ясно от думите на министъра на земеделието Георги Тахов по време на днешното заседание на парламентарната Комисия по земеделието, храните и горите.

Темата засегна Иван Иванов (МЕЧ), който отбеляза, че добивите на основните пролетни култури – царевица и слънчоглед, са много по-ниски спрямо миналата година. По думите му на места добивите са с до 50 на сто по-ниски и са под себестойността на продукцията. Иванов попита какви мерки предвижда министерството в подкрепа на сектора.

Министър Тахов заяви, че извън държавния бюджет единственият механизъм за компенсиране на загуби, причинени от климатични условия, е кризисният резерв на Европейската комисия (ЕК). По думите му през миналата година зърнопроизводителите са получили компенсации по тази линия, а при необходимост ще бъде подадено ново искане и през тази година.