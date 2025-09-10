Заради сушата добивите от царевица и слънчоглед в Монтанско са много ниски, земеделци искат преструктуриране на кредитите

Заради засушаването през лятото добивите от царевицата и слънчогледа в Монтанско са много ниски, съобщи за БТА председателят на Съюза с нестопанска цел "Монтански съюз на зърнопроизводителите" Николай Синигерски.

Той посочи, че около 10 процента от нивите с царевица са напълно пропаднали и добивите от тях ще са нула килограма от декар. В един процент от нивите е имало локални дъждове и там добивите ще са около 300 килограма от декар. В останалите ниви стопаните прибират оскъдни добиви - от 20 до 120 килограма от декар, при добиви от 700-800 килограма от декар в предишни години. При слънчогледа реколтата също е слаба с добиви от около 150 килограма от декар, уточни Синигерски. Той заяви, че тази година е трета поредна, в която има рязко засушаване през лятото, а това води до ниски добиви и съответно до финансови загуби за земеделските производители. Те вече нямат достатъчно средства, за да покриват кредитите си към банките и заради това чрез Националната асоциация на зърнопроизводителите ще искаме среща с търговските банки за преструктуриране на дълговете. Ако това не се направи, то ще се стигне до много фалити на земеделци, заяви Синигерски.

Основна причина за лошата реколта в последните три години са климатичните промени. Това е причина някои от земеделските производители през това време да се откажат от своята дейност и да се насочат в други сфери. Девизът на земеделеца обаче е "Всяка следваща година ще е по-добра от предишната" и заради това повечето производители продължаваме борбата за оцеляване на бранша, заяви председателят на Съюза на зърнопроизводителите в област Монтана. Той посочи, че дейността на земеделските производители се утежнява и от ниските изкупни цени на продукцията, които към момента са 320 лева за тон пшеница, 370 лева за тон царевица и 850-900 лева за тон слънчоглед.