КосоваПрес: Дезинформацията, „война“ на Балканите, водена главно от Русия, каза френският посланик в Прищина

Френският посланик в Косово Оливие Геро подчерта сериозността на ситуацията с дезинформацията в региона и риска, който тя представлява за социалната и политическата стабилност, предаде за БТА агенция КосоваПрес.

Франция предприема стъпки за борба с дезинформацията и на Балканите, особено в Косово, където, според Геро има много участници, които биха искали да създадат хаос за пореден път.

При откриването на събитието „Балкански новинарски камион“ – инициатива, в която гражданите могат да разговарят с членове на Hybrid.Info, за да научат за дезинформацията и изкуствения интелект и как да ги разпознават – Геро заяви, че тази борба се води главно от Русия.

Той добави, че френското правителство е решило да отговори на фалшивите новини, създадени от Русия, като подкрепи медиите и повиши обществената осведоменост.

„Ситуацията е много сериозна, намираме се насред информационна война, където никоя лъжа не е твърде голяма, където всичко е позволено. И войната се води главно от Русия, но не само от Русия. На прицел са гражданите, точно както руските дронове вземат на прицел цивилни в Украйна. И това, което се опитват да направят, е да продадат лъжите си... Ето защо френското правителство реши да реагира на това. Един от отговорите е да подкрепи медиите, свободните и независимите медии, както и да повиши осведомеността на обществеността за факта, че е жертва на дезинформационна кампания... Имаме и набор от програми в подкрепа на свободните медии“, каза Геро.

По повод откритите вчера свински глави до няколко джамии във Франция, френският посланик каза, че страната му е засегната от дезинформационни кампании, произхождащи от страни като Русия поради подкрепата на Франция за Украйна.

„Искаме да бъдем активни не само във Франция и в защита на нашето общество, но искаме да бъдем активни и тук на Балканите, тук в Косово, защото този регион е в мир, но крехък. И има много действащи лица, злонамерени действащи лица, които биха искали да създадат отново хаос тук. Франция е обект на нападки от Русия заради конкретното ни участие в подкрепа на Украйна. Обемът лъжи и кампании е много обезпокоителен. Вчера във Франция бяха поставени свински глави пред джамии и полицията установи, че извършителите на престъплението са чуждестранни агенти. Така че целта е да се създаде разделение и хаос“, каза той.

Междувременно управителят на Hybrid.Info Джемайл Авдили каза, че Прищина е крайната дестинация на „Балканския новинарски камион“ и че гражданите могат да го посетят днес на площад „Ибрахим Ругова“.

„Този ​​проект започна в Косово. Първо бяхме в Призрен, Митровица, вчера бяхме в Пея (Печ) и днес, най-накрая, сме с гражданите на Прищина. Ще говорим с всички, които наминат, за да ги информираме за големите рискове от дезинформацията, която се разпространява навсякъде“, добави Авдили.

Днешната инициатива „Балкански новини“ ще обхване целия регион, започвайки от Косово. Инициативата „Балканския новинарски камион“ се изпълнява от Френската агенция за развитие на медиите (CFI), в партньорство с фондация „Метаморфозис“, и е подкрепена от френското Министерство по въпросите на Европа и на външните работи като част от проекта „Споделени хоризонти“.

