Оперният фестивал "Арена ди Верона" отчете рекорден летен сезон, съобщи АПА.

Представленията от 102-рия оперен форум, който се проведе от 13 юни до 6 септември, бяха посетени от 404 000 зрители и генерираха общи приходи от 35,6 милиона евро, най-високите в историята на музикалния форум, обяви фондация „Арена ди Верона“, цитирана от АПА. Това е с два милиона евро постъпления повече от 2024 г.

Фестивалът е магнит за любителите на операта от цял ​​свят, отбелязва АПА. 61 процента от публиката този сезон бяха чужденци, което е с четири процента повече от 2024 г. Най-много почитателите на операта са дошли от Германия, следвани от тези от Австрия, Великобритания, Швейцария, САЩ и Франция, показват данните.

През сезон 2025 г. 18 вечери бяха изцяло разпродадени, включително първите девет дати от фестивала и последните четири представления през септември. През лятото във Верона се събират 22 процента от оперната публика в Италия.

„Тези числа показват културната, артистичната, икономическата и социалната стойност на Арена ди Верона – най-голямата оперна сцена на открито в света и международен символ на италианското белканто, признато за обект на световното културно наследство“, казаха организаторите на фестивала, цитирани от АПА.

Сред звездните изпълнители, които се изявиха във Верона това лято, бяха италианците Лука Салси и Франческо Мели, американският тенор Брайън Джадж.