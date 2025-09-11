Къпането в река Тибър в Рим отново може да бъде разрешено, след като кметът на града Роберто Гуалтиери представи планове за това, предаде ДПА.

Допреди няколко десетилетия къпането в Тибър е нещо обичайно. Много поколения римляни са се научили да плуват в реката, която се влива в Средиземно море на няколко километра на запад. Днес плуването е забранено поради замърсяване и само най-смелите се осмеляват да влязат във водата за традиционното къпане за Нова година.

Кметът на Рим Роберто Гуалтиери каза, че вече е създадена специализирана работна група. В ход са и разговори с министъра на околната среда Джилберто Фратин и регионалния ръководител на областта Лацио Франческо Рока. Той определи проекта като „абсолютно осъществим“ в рамките на пет години.

Експертите обаче предупреждават, че постигането на тази цел в рамките на пет години може да е трудно, отбелязва ДПА. Предишни инициативи за съживяване на Тибър и подобряване на екологичното състояние на реката не са давали очакваните резултати. Основните пречки са свързани с промишлените отпадъчни води от река Аниене и постоянните нашествия на плъхове.

Проектът за река Тибър е вдъхновен от Париж и Сена. От юли плуването отново е разрешено в три открити участъка на река Сена след повече от 100 години. В рамките на два месеца около 100 000 души са плували там, отбелязва ДПА.