Есенният джаз фестивал „Плевен 2025“ започна с концерт на Shaka Zulu Orchestra. Деветото издание на фестивала ще се състои в двора на Регионалния исторически музей от днес до 13 септември.

В трите фестивални вечери ще можете да видите и чуете на живо пет формации, които рисуват подробна карта на джаза в широк балкански и европейски план, представи фестивала водещата на вечерта актрисата Мариела Богданова.

Етно-фюжън формацията Shaka Zulu Orchestra е в състав: Минко Ламбов - клавишни/аранжименти/композиции, Цветан Данков - китара, Мариян Станчев - бас, Радослав Славчев - барабани, Венцислав Радев - перкусии, Радко Петков - вокал, Валентина Димитрова, Ана Топалова, Яна Чакалска, Гергана Димитрова - вокал, Костадин Генчев - кавал, Милен Петров - тромпет, Венцислав Благоев - тромпет, Дилян Давидков - тромпет, Димитър Стоев - тромбон.

Формацията е създадена преди повече от десетилетие и съчетава традиции от български фолклор с елементи от африканска, арабска, индийска, балканска и латино музика. Проектът носи и силно социално послание, преодолява граници и премахва расови и религиозни предразсъдъци. Утвърждава музиката като универсален език на човешкото единство, представи групата и творчеството ѝ Мариела Богданова.

Фестивалът ще продължи в петъчната вечер с изпълненията на литовския китарист Пранас Кентра заедно с Гора Суинг квинтет - Стефан Горанов, Димитър Льолев и Арнау Гарофе - саксофони, Николай Костадинов - пиано, Васил Хаджигруев – контрабас.

След тях на сцената ще се качат Ангел Заберски трио, съставено от: Ангел Заберски - пиано, Борис Таслев – контрабас и Стоян Янкулов - Стунджи - ударни.

В събота е концертът на Група „Акага“, които ще изпълнят фюжън и джаз стандарти.

Есенният джаз фест е съпътстван от детска зона, арт базар и арт работилници, които ще се състоят всяка фестивална вечер.