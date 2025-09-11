Девет състава от цял свят участват в 43-тия Международен хоров конкурс „Проф. Георги Димитров" във Варна

Във Варна започна 43-тият Международен хоров конкурс „Проф. Георги Димитров". В рамките на три дни девет състава от цял свят ще се състезават в четирите категории - смесени, еднородни, камерни и детски хорове. Най-добрите във всяка ще се конкурират за Голямата награда на Варна, а крайният победител ще се яви на конкурса за Голямата награда на Европа за хорово пеене през 2026 г. в Марибор, Словения. Тя се връчва от Европейската хорова асоциация всяка година в различни държави на ротационен принцип.

В надпреварата във Варна тази година участват хоровете Raffles Singers от Сингапур; Hots Abesbatza от Оняти, Испания; Детски хор Lautitia от Дебрецен, Унгария; Хор Gratia от Семаранг, Индонезия; Женски камерен хор Muusad от Талин, Естония; Jazzberry Tunes от Анкара, Турция; Вокален ансамбъл Vox Cordis от Арецо, Италия; Университетски академичен хор „Адам Мицкевич" от Познан, Полша; Детски хор Cantus от Ръмнику Вълча, Румъния.

Международното жури на 43-тото издание на конкурса е в състав Дарио Табиа от Италия, Рагнар Размусен от Норвегия, Урша Ла от Словения, Яна Делирадева и Галина Станишева от България.

Началото на надпреварата сложи заместник-кметът на Варна Снежана Апостолова. Тя отбеляза, че това е едно от най-значимите събития в културния календар на града и страната, като събира хорови състави от цял свят, обединени от любовта си към музиката и човешкия глас. Варна с гордост е домакин на традиция, която не само пази, но и развива богатото наследство на хоровото изкуство, вдъхновявайки нови поколения творци и изпълнители, добави тя.

Поздравителен адрес до организаторите е изпратил министърът на културата Мариан Бачев. Хоровият конкурс „Проф. Георги Димитров" е жива сцена на културен обмен, среща на таланти от различни поколения и народи, казва той и подчертава, че Министерството на културата ще продължава да го подкрепя, защото чрез изкуството и неговата сила за обединение се укрепва културния авторитет на България и се отстоява мястото й на световната музикална карта.

Събитието датира от 1975 г., когато се основава Международният майски хоров конкурс. От 1982 г. носи името на изтъкнатия български композитор Георги Димитров - основател на съвременната българска хорова школа. Организатор е Община Варна с финансовата подкрепа на Министерството на културата и със съдействието на Българския хоров съюз, Съюза на българските композитори и Съюза на българските музикални и танцови дейци.

Вечерта на откриването бе посветена на 150-годишнината на рождението на композитора Добри Христов. Негови произведения прозвучаха в изпълнение на Детски хор „Добри Христов“ с диригент Галина Станишева и Представителен духов оркестър при Националното училище по изкуствата във Варна с диригент Любомир Александров. По-рано днес представители на участващите хорове поднесоха венци и цветя пред паметника на композитора във Варна.

Конкурсната програма ще протече в Юнашкия салон, а в предстоящите вечери изпълнителите ще изнасят концерти на открити сцени на площад „Антон Новак" и пред православен храм „Свети Николай".