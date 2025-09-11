Баскетболният Академик Бултекс 99 победи Берое в контрола

Академик Бултекс 99 (Пловдив) победи Берое (Стара Загора) със 75:72 (12:19, 26:12, 24:18, 13:23) в контролна среща, играна в старозагорската зала „Общинска“. Това бе първа проверка за двата баскетболни отбора от предсезонната им подготовка.

Домакините стояха по-добре на паркета през първата четвърт и я спечелиха с 19:12. Баскетболистите на Академик обаче реализираха десет безответни точки още в началото на втората част и успяха да обърнат развоя. Пловдивчани не изпуснаха инициативата и на полувремето резултатът бе 38:31 в тяхна полза.

Гостите добавиха нови шест точки аванс в своя полза и след третата четвърт водеха с 62:49. В самия край на частта едно от новите попълнения в състава на Берое - Дешън Парсънс, получи контузия и напусна играта.

Старозагорци опитаха да се върнат в мача и в началото на последната част успяха да намалят цели осем точки от изоставането си и продължиха да играят по-добре от съперника. Пет минути преди края Академик водеше само с две точки – 67:65, а обратът дойде при оставащи три минути до сирената. Играта до края продължи кош за кош. Успешна стрелба на Васил Бачев от зоната за три точки в последните секунди обаче реши изхода от двубоя и Академик успя да спечели със 75:72.

Планираната за днес първа проверка за женския баскетболен Берое срещу ЖКК Студент (Ниш) пропадна заради невъзможност на сръбския тим да пътува до Стара Загора.