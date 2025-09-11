ПТИ: Заради провалите на правителството и черния пазар вместо торове фермерите получават полицейски палки, заяви индийски опозиционер

Лидерът на опозиционната партия "Индийски национален конгрес" в щата Мадхия Прашеш Уманг Сингар заяви, че местните фермери, чакащи на опашки за торове са били посрещнати с полицейски палки, въпреки че в щата има излишък на средства за подобряване на плодородието на почвата, предаде индийската новинарска агенция ПТИ.

Лидерът на опозицията в щатския законодателен орган заяви, че полицията на два пъти от началото на месеца е прибегнала до атаки с палки и обвини щатските власти в лошо управление.

"Щатското правителство играе в полза на черния пазар", заяви Сингар по време на пресконференция. Той обвини правителството на премиера на Мадхия Прадеш Мохан Ядав, че не се справя с черния пазар с торове, въпреки че има пълната възможност за това според Закона за основните стоки от 1955 г. и Указа за контрол на торовете от 1985 г.

Цитирайки отговор на официално запитване от Министерството на химическата промишленост и производството на изкуствени торове до федералния парламент от 25 юли т.г. и месечните му отчети Сингар заяви, че щатът има излишък от 1 625 000 тона карбамид и 711 000 тона диамониев фосфат.

Опозиционерът заяви, че проблемът се дължи на провали в разпространението и управлението, а не на недостиг.

"Днес бият фермерите с палки. Утре същите фермери ще си уредят сметките на изборите. Не става дума за недостиг на торове, а за провал в планирането и управлението на щатското правителство", заяви Сингар.

"Въпреки годишния бюджет от 1,5 трилиона рупии (прибл. 28,4 млрд. лв.) и отговорността на министъра на химическата промишленост и производството на изкуствени торове Джагат Пракаш Нада фермерите не си получават торовете, което е най-големият провал на правителството", заяви той.

Сингар допълни, че земеделието представлява повече от 45% от икономиката на Мадхия Прадеш и че щатът, въпреки че е вторият в страната по търсене и консумация на торове, не е успял да ги осигури на земеделците.

