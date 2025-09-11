Подробно търсене

Министерството на земеделието и храните все още не е получило средства за капитализация на "Напоителни системи", съобщи министър Тахов

Ивона Величкова
БТА, София (11 септември 2025) Комисията по земеделието, храните и горите провежда редовно заседание в Народното събрание. На снимката: министърът на земеделието и храните Георги Тахов.Снимка: Милена Стойкова/БТА (ВЯ)
София,  
11.09.2025 21:19
 (БТА)

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) все още не е получило средства за капитализация на "Напоителни системи" ЕАД. Това стана ясно от думите на ресорния министър Георги Тахов по време на заседание на парламентарната Комисия по земеделието, храните и горите. Министърът припомни, че необходимите средства са заложени към държавния бюджет и са разчетени по години в четиригодишна прогнозна рамка, но към момента не са постъпили.

"Въпреки това работим чисто нормативно по реализация на проекти, които биха могли да станат възможни при получаване на тези суми. Всичко това би увеличило поливните площи в страната в четиригодишен период с близо два милиона декара", посочи Тахов. 

Въпросът дали се очаква реално увеличение на поливните площи още през следващия напоителен сезон и в какъв обем бе поставен от народния представител Димитър Аврамов (ДПС – Ново начало).

Драгомир Петров (ИТН) от своя страна попита за състоянието на помпена станция „Пясъчник“. По думите на министър Тахов обектът е приоритизиран като ключов технически елемент в напоителната инфраструктура на региона.

Проведена е обществена поръчка, вече е избран изпълнител и тече 14-дневен срок, за да влезе решението в сила, коментира аграрният министър. Той допълни, че ценовото предложение на изпълнителя възлиза на 25 555 917 лева без ДДС.

Тахов изрази надежда проектът да бъде завършен до началото на поливния сезон през 2027 година.

/БП/

