Ивона Величкова
БТА, София (11 септември 2025) Комисията по земеделието, храните и горите провежда редовно заседание в Народното събрание. На снимката: министърът на земеделието и храните Георги Тахов.Снимка: Милена Стойкова/БТА (ВЯ)
София,  
11.09.2025 19:48
 (БТА)

Служители на „Напоителни системи“ са открили възможност за доставка на допълнителни количества вода към вододайната зона на Долна Митрополия чрез стара, неизползвана дълги години връзка между река Дъбнишка бара и Ясенския напоителен канал. Това съобщи министърът на земеделието и храните Георги Тахов в отговор на парламентарно питане на Драгомир Петров от „Има такъв народ“ относно възможността дружеството да подпомогне ВиК – Плевен във връзка с водната криза.

Тахов уточни, че в рамките на утрешния ден и до края на седмицата водата се очаква да достигне до самата вододайна зона на Долна Митрополия. Очакваното увеличение на количества вода към Долна Митрополия е между 200 и 300 литра в секунда. 

/БП/

