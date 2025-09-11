Служители на „Напоителни системи“ са открили възможност за доставка на допълнителни количества вода към вододайната зона на Долна Митрополия чрез стара, неизползвана дълги години връзка между река Дъбнишка бара и Ясенския напоителен канал. Това съобщи министърът на земеделието и храните Георги Тахов в отговор на парламентарно питане на Драгомир Петров от „Има такъв народ“ относно възможността дружеството да подпомогне ВиК – Плевен във връзка с водната криза.

Тахов уточни, че в рамките на утрешния ден и до края на седмицата водата се очаква да достигне до самата вододайна зона на Долна Митрополия. Очакваното увеличение на количества вода към Долна Митрополия е между 200 и 300 литра в секунда.