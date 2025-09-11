site.btaСлужители на "Напоителни системи" са открили възможност за доставка на допълнителни количества вода към вододайната зона на Долна Митрополия
Служители на „Напоителни системи“ са открили възможност за доставка на допълнителни количества вода към вододайната зона на Долна Митрополия чрез стара, неизползвана дълги години връзка между река Дъбнишка бара и Ясенския напоителен канал. Това съобщи министърът на земеделието и храните Георги Тахов в отговор на парламентарно питане на Драгомир Петров от „Има такъв народ“ относно възможността дружеството да подпомогне ВиК – Плевен във връзка с водната криза.
Тахов уточни, че в рамките на утрешния ден и до края на седмицата водата се очаква да достигне до самата вододайна зона на Долна Митрополия. Очакваното увеличение на количества вода към Долна Митрополия е между 200 и 300 литра в секунда.
/БП/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина