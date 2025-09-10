До няколко дни ще има резултат от краткосрочните мерки за решаване на водната криза в Плевен, каза министър Иван Иванов

Подробно търсене

Христо Воденов
БТА, София( 21 август 2025) Извънредно заседание на Комисията по околната среда и водите се провежда в Народното събрание. На снимката: заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Веселина Терзийска.Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПК)
София,  
10.09.2025 16:07
 (БТА)

Всички институции за решаване на водната криза в Плевен работят в синхрон и мерките, поне краткосрочните, ще дадат резултат в рамките на седмица или десет дни, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в парламента.

Проблемът с водата ескалира в най-голяма степен в Ловеч и Плевен, където има режим не за първа година, каза Николай Нанков, председател на комисията.

Плевен е един от лошите примери за това, че дълго време топката се прехвърля. През годините е могло да се направи много, което сега се прави за няколко месеца, напрягайки целия държавен ресурс, посочи Иванов.

Първият нов сондаж за нови водоизточници за Плевен е готов и пробите от водата са изпратени за анализ. В следващите дни ще има резултат от още два сондажа, като очакваме от тях да има дебит до 150 литра в секунда. Ще бъдат дадени хидрофори на някои училища в Плевен, за да има там вода за битови нужди. Вече са ремонтирани 400 метра водопровод в града, предстои подмяна на още 1100 метра от ВиК мрежата, каза министърът. 

По думите му основната причина за липсата на вода в града са високите загуби по мрежата. Целият водопровод "Черни Осъм" е обследван и загубите по него са 80 литра в секунда при дебит от 850 литра в секунда. Предстои ремонт на водопровода, но той минава през частни имоти, което бави процеса. Зонирането на водопроводната система на Плевен вече е направено. Хидравликата на ВиК системата обаче може да се провери само когато има добро налягане, обясни Иванов.

В момента няма гравитачно решение за водоснабдяването на Плевен. Строежът на язовир "Черни Осъм" ще бъде поставен на обществено обсъждане, за да се види кое решение е с най-голяма полза за обществото, каза Иван Иванов. Има модерни технологии, които да позволят изграждането на язовира в рамките на 3-4 години. Скоро ще пуснем язовир "Луда Яна", изграден с нови технологични решения, добави той.

Министърът призова общините да се откажат от някои проекти и да насочат към изграждане и ремонт на ВиК мрежи. Проблемите с водата се дължат на климатичните промени, липсата на валежи и амортизираната водопроводна мрежа, каза той.

/ВЙ/

