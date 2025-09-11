Три партии са регистрирани за участие в частичните избори за кмет на село Струпец, община Роман

Три партии са регистрирани за участие в частичните избори за кмет на кметство Струпец, община Роман по време на днешното заседание на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Роман. Това са „ВМРО – Българско национално движение“, „Движение за права и свободи“ и „ГЕРБ“, съобщава на сайта си Общинската избирателна комисия. Срокът, в който формациите трябва да обявят своите кандидати е до 17 септември според хронограмата на Централната избирателна комисия.

На сайта на ОИК – Роман е посочено, че в Струпец ще се сформират две секционни избирателни комисии (СИК) с по девет членове, а вчера при кмета на община Роман са проведени консултации с представители на партии и коалиции за техния състав.

Общинската избирателна комисия в Роман е съставена от 11 членове. С решение от днес тя обяви работно време от 10:00 до 14:00 ч. в работни дни до 10 октомври.

БТА припомня, че до предсрочните местни избори се стигна след смъртта на досегашния кмет на село Струпец Пламен Лалов. На изборите през октомври 2023-та година в селото са гласували 249 души, сочат данните на избирателната комисия в Роман.