В Силистра завърши седмото издание на националния конкурс за млади изпълнители на популярна песен "Дунавски звезди"

Кристина Енчева от София и Виктория Пощарова от Шумен станаха носители на Гран при в седмото издание на националния конкурс за млади изпълнители на популярна песен "Дунавски звезди", който завърши днес в Силистра. За първи път в историята на конкурса бяха връчени две големи награди.

Организатори на проявата бяха местната Община и музикална компания "Сенс Мюзик". В конкурса участваха над 80 млади изпълнители, разпределени в пет възрастови групи. Тази година журито е с председател естрадната певица Нели Рангелова и членове - композиторът Светослав Лобошки, музикалният продуцент и аранжор Николай Текелиев, както и певците Антония Марков и Дамян Попов..

Специалната награда на кмета на община Силистра бе присъдена на Елица Камбурова от Тутракан, а наградата за най-добър музикален педагог отиде при Атанаска Липчева от Варна.

Основните цели на конкурса са свързани с възможностите за развитие и подпомагане на творчески надарени деца и талантливи млади хора, както и популяризиране на българската детска и забавна песен.