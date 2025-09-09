Англия не остави шансове за Сърбия в квалификациите за Мондиал 2026

Англия победи лесно с 5:0 като гост Сърбия в двубой от квалификационна група "K" за Мондиал 2026.

Островитяните решиха крайния изход от мача още преди почивката. В рамките на само 3 минути се стигна до две попадения във вратата на сърбите, които не можеха да противодействат на по-класния си противник.

В 33-ата минута Хари Кейн реализира с глава след изпълнение на ъглов удар от Деклан Райс. По-малко от 180 секунди след това Антъни Гордън изведе Нони Мадуеке и той хладнокръвно се разписа във вратата на Сърбия с дебютния си гол за "трите лъва".

След почивката играта не се промени и островитяните достигнаха до трето попадение чрез Езри Конса, който също вкарва за първи път с националната фланелка.

Малко повече от четвърт час преди края на редовното време капитанът на домакините Никола Миленкович получи червен картон заради нарушение срещу Хари Кейн.

В 74-ата минута Райс центрира от фаул и Марк Геи отблизо също се разписа във вратата на Сърбия. Това е първи гол за Геи с екипа на Англия.

Минута преди края на редовното време Маркъс Рашфорд от дузпа оформи крайния резултат.

Англичаните са с пълен актив от 15 точки и са съвсем близо до класиране за Световното първенство в Северна Америка догодина без допуснат гол, докато Сърбия е на трета позиция със 7 пункта. Албания има 8 точки на второто място след успеха с 1:0 у дома Латвия, а точен беше Кристиан Аслани от дузпа в 25-ата минута.

В група "F" Португалия победи с 3:2 като гост Унгария след обрат. Гол с глава на Барнабас Варга в 21-ата минута изненадващо даде аванс за домакините, но Бернардо Силва изравни с шут от наказателното поле осем минути преди почивката.

Кристиано Роналдо се разписа от дузпа в 58-ата минута, като това е негово рекордно 141-во попадение на ниво национален отбор.

Домакините изравниха чрез Варга в 84-ата минута, но две минути след това точен шут Жоао Кансело осигури успеха за иберийците.

Португалците имат пълен актив от 6 точки на първото място, докато Унгария има само една точка.

Франция победи трудно с 2:1 пред собствена публика Исландия в група "D". Гостите изненадващо поведоха чрез Андри Гудьонсен в 22-ата минута, но Килиан Мбапе изравни секунди преди края на първата част след точно изпълнение на дузпа.

В 62-ата минута Мбапе беше изведен зад защитата на унгарците и веднага след това пусна към Брадли Баркола, който отблизо на празна врата направи резултата 2:1.

В 67-ата минута Орелиен Чуамени получи червен картон след грубо нарушение, а гол за гостите беше отменен в края.

"Петлите" имат пълен актив от 6 точки на първо място, исландците са с 3 пункта.

В група "I" Норвегия разгроми с 11:1 у дома Молдова. С пет гола се отличи звездата на Манчестър Сити Ерлинг Холанд, а по едно попадение добавиха още Мартин Йодегор и Феликс Мире. Тело Осгор пък вкара четири гола.

Норвежците са на първо място в класирането с пълен актив от 15 точки.

Нападателят на ЦСКА София Йоанис Питас беше титуляр и получи жълт картон при равенството на Кипър 2:2 у дома срещу Румъния в група "Н", където лидерът Босна и Херцеговина загуби с 1:2 от Австрия. Двата отбора са с актив от по 12 точки на първите две позиции в подреждането.