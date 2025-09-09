Почетният член и предишен председател на Българския зъболекарски съюз (БЗС) д-р Николай Шарков встъпи в длъжност като президент на Световната дентална организация (FDI - World Dental Federation). Той получи почетната огърлица по време на официалната церемония по откриването на Световния дентален конгрес в конгресния център на Шанхай, Китай.

Избраният президент работи две години заедно с предходния, каза д-р Шарков потърсен по телефона от репортер на БТА. От 2023 г. заемах длъжността избран президент в организацията, припомни той и добави, че през този период е работил с предходния президент – до 2025 г. Той обясни, че през следващите две години ще работи заедно с новия избран президент, а след това ще отстъпи мястото си.

В прессъобщение д-р Шарков подчерта, че има визия за лидерство, основано на доверие, единство, хармония, устойчивост, работа на терен и прозрачност. Той уточни, че сред приоритетите на мандата му е „Визия 2030“, която включва интегриране на оралното здраве в общото здраве на хората в здравните системи по света. Друг приоритет е глобалното партньорство, включително работа с Организацията на обединените нации (ООН), Световната здравна организация (СЗО), парламентите и правителствата на държавите членки, академичните среди, индустрията, Г-20, Г-7 и гражданския сектор. Д-р Шарков ще приоритизира още подобряването на достъпа до дентална помощ за хората в неравностойно положение по света и дигиталната трансформация.

Д-р Шарков посочи още, че първите му стъпки като президент на FDI ще бъдат свързани с активното му участие в Четвъртата среща на високо равнище на ООН за незаразните заболявания и психичното здраве, която ще се проведе през септември в Ню Йорк. Освен това той ще се включи във важни съпътстващи събития.

„Световната дентална федерация (FDI) продължава своята мисия да представлява интересите на над 1 милион лекари по дентална медицина в света и да работи за подобряване на глобалното орално здраве чрез партньорства, иновации и ангажираност“, каза още д-р Шарков, цитиран в прессъобщението.

Президентът на FDI отбеляза, че събитието по встъпването му в длъжност се е провело в присъствието на представители от над 134 държави и близо 200 национални дентални асоциации, както и висши представители на официалната власт.

„От 2003 г. работя за Световната дентална федерация, а като президент поемам отговорност за 134 държави членки на FDI и 200 национални асоциации. Отговарям за осъществяване на всички наши планове и визии за развитие на оралното здраве и денталната медицина“, каза за БТА д-р Шарков.

Той подчерта, че сред приоритетите на федерацията е провеждане на политики за защита на денталните специалисти. Друг приоритет е обмяната на знания между ангажираните в сферата чрез програми за продължаващо обучение, които са на световно ниво.

Д-р Шарков посочи, че денталната федерация комуникира с Организацията на обединените нации и Световната здравна организация. „Чрез нас националните дентални асоциации могат да постигат целите, които са поставени и са одобрени от общото събрание на FDI“, каза президентът на федерацията.

Той коментира още, че има много предизвикателства пред федерацията. „В някои държави, въпреки че флуорната профилактика е на много високо ниво, нещата не вървят добре“, отбеляза Шарков. „Например в САЩ искат да премахнат флуорирането на питейната вода и ние трябва за пореден път да докажем, че флуорът не е вреден за човешкия организъм“, допълни той и припомни, че сребърната амалгама, която се ползва за пломбиране на зъбите, е била забранена за използване в Европейския съюз, въпреки че е сред най-добрите материали.

Шарков подчерта още, че българин начело на Световната дентална федерация е от голямо значение както за денталната медицина у нас, така и за страната като цяло. За първи път българин е на подобна позиция и досега не сме участвали в ръководството, отбеляза той. „Българският зъболекарски съюз е горд и на церемонията имаше много представители“, каза д-р Шарков и посочи, че постижението е значимо за българската медицина. Според него това ще повлияе и на политиките за денталното здраве у нас.

Шарков коментира още, че България от години има програма за профилактика при децата. „Надявам се, че тези програми ще се разширят, за да намалим разходите за лечение и разходите за процедурите в кабинетите, които не винаги са приятни за пациентите“, каза президентът на FDI. „Когато намалим заболеваемостта на зъбите, венците и меките тъкани в устата, хората ще имат по-добро общо здраве“, отбеляза Шарков и допълни, че заболяванията в устата водят до заболявания на други органи и системи.

Д-р Николай Шарков е роден през 1956 г. в гр. София. През 1975 г. завършва Английска езикова гимназия „Гео Милев” в гр. Бургас с отличен успех, а през 1982 г. - магистърска степен „Дентална медицина” на Медицински университет, Факултет по дентална медицина, гр. София. Той е и магистър по „Стопанско управление” (“Бизнес администрация”). Специалност - „Здравен мениджмънт” от Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“, гр. Бургас. Практикува професията от 1982 година, а през 1989 г. става и преподавател асистент в катедра „Детска дентална медицина” - Факултет по дентална медицина, Медицински университет, гр. София, където работи и до днес. През 1999 д-р Шарков е избран за зам.-председател на Управителния съвет на Съюза на стоматолозите в България – от 2007 г. преименуван на Български зъболекарски съюз. През 2005 г. той става председател на Управителния съвет на Български зъболекарски съюз. Владее отлично писмено и говоримо английски и руски език.

Д-р Шарков е бил член на работна група на успешно приключил обществено базиран демонстрационен проект на Световната здравна организация (СЗО), Министерството на народното здраве и GABA International в гр. Пазарджик – „Кариес редуциращ ефект при деца чрез зъбна паста с аминофлуорид”. Изучавал е датския (скандинавския) опит в профилактиката на дентално медицинските заболявания по покана на Регионалния офис на Световната здравна организация (СЗО) за Европа – Копенхаген, Дания и под ръководството на проф. Пол Ерик Питерсен, настоящ шеф отдел „Незаразни заболявания” на СЗО, Женева, Швейцария, който отдел отговаря за на оралното здраве в света. От 1994 г. до 2012 е експерт на СЗО за контрол на ендогенната флуорна профилактика на обществено базиран проект на Световната здравна организация (СЗО), Министерството на здравеопазването на РБългария – „Профилактика на зъбния кариес на деца от детски градини с флуорирано мляко”. В периода 1999 - 2003 г. д-р Шарков реализира съвместни научни изследвания и проекти в областта на храненето и флуорната профилактика в Ливърпулския университет и Университета в Лийдс, Великобритания.

Д-р Шарков е бил член на Комисията по Позитивен лекарствен списък към Министерски съвет; член на Комисията по прозрачност на Министерския съвет; член на Висшия медицински съвет към Министерството на здравеопазването; консултант на Министъра на здравеопазването на Северна Македония (F.Y.R. Mcedonia) по профилактика на оралните заболявания. Той е създател и основен автор на приетата от Министерски съвет „Национална програма за профилактика на оралните заболявания на деца от 0 до 18 годишна възраст в Р България“ и управлявана и финансирана от Министерството на здравеопазването. През 2009 година става председател на Националния координационен съвет на „Национална програма за профилактика на оралните заболявания на деца от 0 до 18 годишна възраст в Р България“.

Между 2009 и 2011 година е член на Комитета за комуникация и подпомагане на членството на Световната зъболекарска федерация (World Dental Federation – FDI). Д-р Н. Шарков е първият българин избран в ръководството на FDI от самото основаване на Федерацията. До 2015 г е Директор в борда на Съвета на европейските зъболекари /Council of European Dentists (CED)/. Той е един от петимата му директори. Съветът на европейските зъболекари представлява над 300 000 лекари по дентална медицина чрез 33 европейски национални дентални асоциации.

Д-р Шарков е бил президент на Балканското стоматологично общество, Председател на Комитета за комуникация и подпомагане на членството на Световната дентална федерация (World Dental Federation – FDI), съветник в Съвета на Световната дентална федерация (World Dental Federation – FDI).

От 2017 година е съветник в BaSS и председател на Управителния съвет на Български зъболекарски съюз, а от 2021 година е ковчежник на Световната дентална федерация (World Dental Federation – FDI), член на изпълнителния комитет на FDI.

През 2023 г. е избран-президент на Световната дентална федерация (World Dental Federation – FDI).

Д-р Николай Шарков е член на: Българското научно стоматологично дружество (БНСД); Европейската академия по детска дентална медицина (European Academy of Paediatric Dentistry /E.A.P.D./); Международната дентално-медицинска академия (Academy of Dentistry International); Международната асоциация по обществено дентално здраве (European Association of Dental Public Health /EADPH/); Международния колеж по дентална медицина (International College of Dentists /ICD/); Академия „Пиер Фошар“ (Pierre Fauchard Academy).

Носител е на отличията: Почетен член на Европейската асоциация на студентите по дентална медицина (Honorary Member of European Dental Students Association /E.D.S.A/); Почетен член на Македонската стоматологична камара (Macedonian Dental Chamber); Почетни диплом и медал на Българския зъболекарски съюз за международна дейност; Почетен медал „Достойна служба“ на Община Бургас; „Лекар по дентална медицина“ за 2016 на Столична районна колегия на БЗС; Златни медали за 2017 г. и 2024 на Хърватската дентална камара; Седем пъти носител на званието „Лекари, на които вярваме“ на вестник „24 Часа“.