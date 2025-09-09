"Епъл" представи серията "айФон 17”, включваща по-тънък модел "Еър"

Американската технологична компания "Епъл" (Apple) представи новата си серия смартфони "айФон 17" (iPhone 17), както и актуализации на дигиталните часовници и слушалките от линията "ЕърПод" (AirPod) по време на ежегодната си септемврийска презентация.

Новите телефони са първите, които излизат на пазара, откакто президентът на САЩ Доналд Тръмп започна втория си мандат и въведе мита с цел да върне производството от чужбина обратно в страната, съобщи Асошиейтед прес. Това поставя главния изпълнителен директор на "Епъл" Тим Кук в трудна позиция.

Новите модели са с 6,3-инчов дисплей и се захранват от чип A19, подпомагащ функциите за изкуствен интелект. Предната камера е с по-широко зрително поле и нов сензор, позволяващи пейзажни снимки без завъртане на устройството.

Производството на серията ще продължи в заводите на компанията в Китай и Индия, което предизвиква недоволство в администрацията на Тръмп. Американският президент и министърът на търговията Хауърд Лътник настояват айфоните да се произвеждат в САЩ. Анализатори смятат, че подобна стъпка би отнела години и би довела до значително повишаване на цената.

Кук обяви, че "Епъл" ще инвестира 500 милиарда долара в САЩ в рамките на четири години, като миналия месец увеличи ангажимента с още 100 милиарда долара. Според агенцията тези обещания помогнаха на компанията да избегне най-строгите мита, макар вносът на "айФон" в страната все още да се облага с около 25 на сто.

От 2020 г. базовият модел на "айФон" се продава за 800 долара, а най-скъпият – за 1200 долара. Въпреки очакванията за поскъпване "Епъл" запази началната цена на стандартния модел от 799 долара. Pro версията е по-скъпа със 100 долара, но е с два пъти повече памет. Новият модел "Еър" (Air) ще струва 999 долара.

"айФон Еър" е с керамично покритие от двете страни, дебелина 5,6 милиметра и по-ниско тегло. "Самсунг електроникс" (Samsung Electronics) представи по-рано тази година своя модел "Галакси Ес 25 Едж" (Galaxy S25 Edge) с дебелина 5,8 милиметра.

"Еър" използва собствен чип на "Епъл" за Bluetooth и Wi-Fi и е оборудван с по-бърза версия на фирмения модем, който вече бе внедрен в "айФон 16и" (iPhone 16e).

Новият "Про" модел има алуминиев корпус и система за намаляване на топлината, като производителността му е с 40 на сто по-висока от тази на "айФон 16 Про" (iPhone 16 Pro).

Въпреки че акциите на "Епъл" са с 4 на сто по-ниски от началото на годината, те се възстановяват през последните месеци. Компанията продължава да получава около 20 милиарда долара годишно по силата на споразумение с "Гугъл" (Google), което гарантира, че търсачката остава опция по подразбиране в "айФон".

След представянето на новите устройства акциите на "Епъл" се понижиха с 1,5 на сто до 234,39 долара.

"Епъл" пусна и първото цялостно обновяване на своята линия смарт часовници от три години насам, представяйки обновените модели от сериите 11, "Ултра" (Ultra) и Ес И (SE).

Компанията представи новите смарт часовници във вторник на събитието, което нарече "впечатляващо" и на което беше представена и новата линия смартфони. Часовниците ще помогнат на концерна да отблъсне конкуренцията от "Гармин" (Garmin Ltd.) във високия ценови сегмент и от "Фитбит" (Fitbit) на "Гугъл" (Google) в ниския ценови сегмент.

Часовникът от 11-а серия получи 5G клетъчна връзка. Той ще има известия за хипертония и оценки на съня.

Висококачественият часовник "Ултра" ще има нов по-голям дисплей, който е по-ярък и по-лесен за четене, заяви компанията. Той предлага сателитни функции, които позволяват на хората да се свързват с интернет без наличието на смартфон.

По-нискобюджетният модел ще получи дисплей, който е с функцията "винаги включен", по-бърз чип, както и по-бързо зареждане.

Новите модели ще бъдат пуснати в продажба на 19 септември, а предварителните поръчки започват от вторник, съобщи корпорацията. Про-моделът ще се продава на цена 799 долара, а устройствата от линия 11 ще се продават от 399 долара нагоре. Цената на икономичния Ес И ще започва от 249 долара.

Компанията започна есенно събитие с премиерата на нов модел слушалки. Бяха представени "ЕърПодс Про 3" (AirPods Pro 3), които идват с два пъти по-добра шумоизолация, функция за превод на разговори в реално време и вграден сензор за измерване на пулса.

Те имат променен дизайн с по-малък размер и анатомична форма. В комплекта им идват и цели пет размера силиконови накрайници.

Ключова функция е т.нар. Live Translate - възможност за превод в реално време на разговорите, които потребителите водят на живо. За да се включи функцията, трябва да се стиснат стеблата на двете слушалки, след което носещият слушалките ще чува превода в ухото си, а отсрещната страна може да вижда превода върху екрана на своя "Айфон".

Другата иновация е вграденият пулсомер, с който потребителите могат да следят сърдечния ритъм и изгорените калории при над 50 вида спорт.

Батерията издържа вече 8 часа вместо досегашните 6 часа при включена функция за шумопотискане.

Цената на про модела остава непроменена – 249 долара, а продажбите започват на 19 септември.

По-голямото предизвикателство за корпорацията от Купертино остава свързано със софтуера и функциите за изкуствен интелект, които изостават спрямо конкурентните устройства на "Гугъл" и "Самсунг". Моделите от миналата година бяха рекламирани като първите, подготвени за предстоящите функции с изкуствен интелект на "Епъл". Компанията обаче не успя да въведе голяма част от тях, тъй като не отговаряха на нейните стандарти за качество, съобщиха ръководители на фирмата. Междувременно делото за невярна реклама продължава. “Гугъл” наскоро представи нови функции с изкуствен интелект за своя смартфон “Пиксел 10” (Pixel 10), които според анализатори асистентът "Сири" на "Епъл" вече е трябвало да предлага.