Опозиционните партии, които искат ЕП да ме санкционира, нямат морал, заяви сръбският президент Александър Вучич

Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева
Сръбският президент Александър Вучич. Снимка: Емил Чонкич/ БТА
Белград,  
09.09.2025 20:08
 (БТА)

Президентът Александър Вучич заяви днес, че представители на опозицията са поискали от Европейския парламент въвеждането на санкции за собствената си страна и за собствения си народ  и посочи, че това показва голяма липса на морал, предаде агенция ТАНЮГ. 

„Възможно ли е наистина да са поискали санкции срещу тези, които управляват страната?", попита Вучич и подчерта, че е бил сигурен, че опозиционните партии в Сърбия няма да стигнат до там.

"По този начин те са поискали мерки срещу полицаите и децата им, защото полицаите търпяха брутални нападения всеки ден от протестиращите. С четириметрови пръти биеха полицаите и след това разказваха как полицаите всъщност тъпчат всичко пред себе си, разрушават, събарят и така нататък", допълни сръбският президент.

Президентът Вучич заяви, че известният актьор и майстор на бойните изкуства Джаки Чан, който ще бъде посланик на марката на специализираното изложение ЕКСПО27 в Белград, е говорил с добри думи за Сърбия.

„Джеки Чан е невероятно енергичен човек, с огромен ентусиазъм. Удивително е, че има толкова много енергия и сила на тази възраст“, каза Вучич след среща по-рано днес със световно известния  актьор.

Сръбският президент разказа, че Чен е снимал в Югославия преди около 40 години и че по това време е бил сериозно ранен, но се е възстановил.

