Опозиционните партии, които искат ЕП да ме санкционира, нямат морал, заяви сръбският президент Александър Вучич

Президентът Александър Вучич заяви днес, че представители на опозицията са поискали от Европейския парламент въвеждането на санкции за собствената си страна и за собствения си народ и посочи, че това показва голяма липса на морал, предаде агенция ТАНЮГ.

„Възможно ли е наистина да са поискали санкции срещу тези, които управляват страната?", попита Вучич и подчерта, че е бил сигурен, че опозиционните партии в Сърбия няма да стигнат до там.

"По този начин те са поискали мерки срещу полицаите и децата им, защото полицаите търпяха брутални нападения всеки ден от протестиращите. С четириметрови пръти биеха полицаите и след това разказваха как полицаите всъщност тъпчат всичко пред себе си, разрушават, събарят и така нататък", допълни сръбският президент.

Президентът Вучич заяви, че известният актьор и майстор на бойните изкуства Джаки Чан, който ще бъде посланик на марката на специализираното изложение ЕКСПО27 в Белград, е говорил с добри думи за Сърбия.

„Джеки Чан е невероятно енергичен човек, с огромен ентусиазъм. Удивително е, че има толкова много енергия и сила на тази възраст“, каза Вучич след среща по-рано днес със световно известния актьор.

Сръбският президент разказа, че Чен е снимал в Югославия преди около 40 години и че по това време е бил сериозно ранен, но се е възстановил.