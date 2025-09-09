Сръбският президент се срещна с Джеки Чан, който стана посланик на ЕКСПО 2027

Сръбският президент Александър Вучич посрещна днес в Белград известния холивудски актьор, режисьор и майстор на бойните изкуства Джеки Чан, в ролята му на посланик на изложението ЕКСПО 2027, което ще се проведе в Белград.

Огромна чест е, че тази световна филмова звезда и един от най-големите световни културни посланици ще представя ЕКСПО-то в Белград с харизмата и енергията си, написа в профила си в Инстаграм Вучич.

Вучич изрази в поста си увереност, че Джеки Чан като посланик на ЕКСПО 2027 ще окаже силна подкрепа в представянето на събитията, които ще поставят Сърбия „в центъра на световното внимание“.

Джеки Чан от години участва в глобални кампании, а от 2004 година е посланик на УНИЦЕФ и участва в инициативи за защита на децата, здравето и околната среда.

Сръбското издание „Време“, което миналата седмица съобщи, че Джек Чан става посланик на ЕКСПО 2027, писа, че не е известна цената на ангажимента му, но според достъпни източници на информация сумата за такава дейност е между 250 000 и 750 000 долара.

Роденият в Хонконг актьор напоследък публично хвали политиката на Китайската комунистическа партия и китайския президент Си Цзинпин, отбелязва сръбското издание "Време".

През юни бе съобщено, че атлетът Юсейн Болт ще бъде посланик на изложението.

Белград получи през 2022 година домакинството на ЕКСПО 2027. Според правителството това е възможност за инфраструктурно възраждане на Сърбия. Самото изложение ще струва на сръбските граждани 1,3 милиарда евро, докато други инфраструктурни проекти, които правителството планира да реализира под „чадъра“ на това изложение, са на стойност близо 17 милиарда евро.