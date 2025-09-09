Актьорът Ерик Робъртс ще инвестира във ваканционни домове в Румъния, съобщават местните медии. Това стана ясно след негово посещение в Букурещ, Констанца и морския курорт Мамая, което продължи няколко дни. Израелска филмова продуцентска компания пък се възползва от присъствието му в страната и го помоли да заснеме една реклама, докато е в румънската столица.

Ерик Робътс посети и ботаническата градина в сектор 3 на Букурещ, където бе посрещнат лично от кмета Роберт Негоица - един от най-богатите румънци със състояние, оценявано на милиони, става ясно от публикация на румънския политик в социалната мрежа Фейсбук.

„Бил съм в Румъния няколко пъти, но никога не съм оставал толкова дълго. Това е най-красивото пътуване, което съм правил. Обичам вашата страна. Румънците са толкова мили, всички тук са приятелски настроени. Никога не съм срещал по-добри хора на едно място през живота си. Ще дойда отново, ако ми се обадите отново", сподели братът на Джулия Робъртс.

Той обеща, че ще се върне в Румъния при първа възможност.