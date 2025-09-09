Германка на 71 години е задържана заради открити наркотици в дома ѝ в Поморие

Германска гражданка на 71 години е задържана за срок до 24 часа заради открити наркотици в дома ѝ в Поморие. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Проверката в частния дом, обитаван от жената и 66-годишния ѝ съпруг, продължително пребиваващи в България, е извършена днес около 13:50 ч. Намерени и иззети са девет конопени растения, канабис около 150 грама и десет бучки хашиш.

По случая е образувано бързо производство.