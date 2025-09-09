Подробно търсене

Германка на 71 години е задържана заради открити наркотици в дома ѝ в Поморие

Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
Германка на 71 години е задържана заради открити наркотици в дома ѝ в Поморие
Германка на 71 години е задържана заради открити наркотици в дома ѝ в Поморие
снимка: БТА, архив
Поморие,  
09.09.2025 21:50
 (БТА)

Германска гражданка на 71 години е задържана за срок до 24 часа заради открити наркотици в дома ѝ в Поморие. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Проверката в частния дом, обитаван от жената и 66-годишния ѝ съпруг, продължително пребиваващи в България, е извършена днес около 13:50 ч. Намерени и иззети са девет конопени растения, канабис около 150 грама и десет бучки хашиш.

По случая е образувано бързо производство.

/РН/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:20 на 09.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация