„Мрак“ е кулминацията на 11-годишен труд, каза авторът Емил Минчев по повод официалното представяне на романа на „Алея на книгата“

„Мрак“ е кулминацията на 11-годишен труд, каза авторът Емил Минчев по повод официалното представяне на романа в рамките на изложението „Алея на книгата“ в София, като това е шестата книга от поредицата за детектива Бънк Ромеро.

В първата книга от поредицата „Нюх“ намерих гласа си като автор, каза Емил Минчев. Изначало исках да е детективска книга, криминална, да има разследване. Второто условие беше научнофантастичният контекст, посочи той.

Реших, че детектив, който разследва престъпления в бъдещето, не е достатъчно екзотично, не е достатъчно оригинално, не е достатъчно интересно. Детектив с невероятно развито обоняние звучеше като много добра комбинация, затова героят е „вълколак“, отбеляза авторът на книгата.

Повратен момент още в генезиса на поредицата беше, когато прочетох „Вещерът“. И това ми даде една прекрасна идея за структурата в книгата, посочи Емил Минчев и добави, че не е правил компромиси с идеите си.

Реших, че вместо да е един криминален случай, да са няколко мистерии, които героят да разследва хронологично, които са свързани по някакъв начин в един и същ свят, с един и същ главен герой, отбеляза писателят.

Още в първата книга започна тази арка, която завърших с „Мрак“. Тоест „Нюх“ и „Мрак“ са началото и края на поредицата, на една митологична арка, свързана с произхода на мутантите, обобщи той.

Емил Минчев планира поредицата да се състои от две саги, като „Мрак“ поставя края на първата, съдържаща още книгите „Нюх“, „Бяс“, „Стръв“, „Мъст“ и „Лов“. Той информира, че втората сага ще е за друг герой от обкръжението на Бънк Ромеро.

Авторът добави, че всички книги от поредицата дотук започват с думата „всичко“, като това дава част от името и на самата поредица – „Всичко или нищо“. Следващите книги ще започват с думата „нищо“, отбеляза Минчев.

Краят на поредицата е точно такъв, какъвто си го представях преди 7-8 години, обобщи писателят.

Емил Минчев е роден на 26 октомври 1984 г. в София. Завършил е Първа английска езикова гимназия и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Превел е над 50 книги от английски език, сред които „Баскервилското куче“ на А. К. Дойл, „Отнесени от вихъра“ на Маргарет Мичъл, „Пакостникът Пък“ на Ръдиард Киплинг, „Странният случай с доктор Джекил и мистър Хайд“ на Р. Л. Стивънсън, „Рибарят и неговата душа“ на Оскар Уайлд и др.

Автор е на осем романа, три сборника с разкази, множество статии по проблеми на изкуството, един аудиосериал и един киносценарий. Поредицата му за за детектива Бънк Ромеро включва романите „Нюх“ (2016), „Бяс“ (2018), „Стръв“ (2019), „Мъст“ (2021), „Лов“ (2023) и „Мрак“ (2025).