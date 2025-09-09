Подробно търсене

Държавата да се намеси по-активно, за да може да се реши проблемът с безводието в Брезник, призова народният представител Димо Дренчев

Кореспондент на БТА в Перник Мая Костадинова
Държавата да се намеси по-активно, за да може да се реши проблемът с безводието в Брезник, призова народният представител Димо Дренчев
Държавата да се намеси по-активно, за да може да се реши проблемът с безводието в Брезник, призова народният представител Димо Дренчев
БТА, Перник ( 9 септември 2025г.) На снимката от ляво на дясно: Жанета Димитрова - гражданин, Димо Дренчев - народен представител, Радослав Червенков - общински съветник от ПП "Възраждане" в Общински съвет - Перник. Снимка: Кореспондент на БТА в Перник Мая Костадинова
Перник,  
09.09.2025 20:50
 (БТА)

Държавата да се намеси по-активно, за да може да се реши проблемът с безводието в Брезник. Това призова народният представител от „Възраждане“ Димо Дренчев по време на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Перник. В събитието участваха общинският съветник от „Възраждане“ в Перник Радослав Червенков и Жанета Димитрова, жителка на Перник.

Дренчев посочи, че се планира нов протест на 12 септември. Внесена е подписка до Комисията по правата на гражданите, в която се настоява държавата да се намеси, тъй като, по думите му, бързото и кардинално разрешаване на този проблем не е по силите на една община.

Дренчев заедно с представителя на Инициативния комитет, който е събирал подписите, ще внесат заедно подписката. Тя ще бъде депозирана и до омбудсмана на Република България, защото правото на чиста и безопасна околна среда е гарантирано от Конституцията, а това че хората нямат чиста и безопасна вода е нарушаване на основно конституционно тяхно право, категоричен е Дренчев.  

Има събрани подписки, които са адресирани до ВиК – Перник с искане да се префактурира водата на брезничани и до главния прокурор, омбудсмана, президента и ресорните министерства с искане за извършване на проверка, добави той.

/РН/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:47 на 09.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация