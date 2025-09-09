Държавата да се намеси по-активно, за да може да се реши проблемът с безводието в Брезник, призова народният представител Димо Дренчев

Държавата да се намеси по-активно, за да може да се реши проблемът с безводието в Брезник. Това призова народният представител от „Възраждане“ Димо Дренчев по време на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Перник. В събитието участваха общинският съветник от „Възраждане“ в Перник Радослав Червенков и Жанета Димитрова, жителка на Перник.

Дренчев посочи, че се планира нов протест на 12 септември. Внесена е подписка до Комисията по правата на гражданите, в която се настоява държавата да се намеси, тъй като, по думите му, бързото и кардинално разрешаване на този проблем не е по силите на една община.

Дренчев заедно с представителя на Инициативния комитет, който е събирал подписите, ще внесат заедно подписката. Тя ще бъде депозирана и до омбудсмана на Република България, защото правото на чиста и безопасна околна среда е гарантирано от Конституцията, а това че хората нямат чиста и безопасна вода е нарушаване на основно конституционно тяхно право, категоричен е Дренчев.

Има събрани подписки, които са адресирани до ВиК – Перник с искане да се префактурира водата на брезничани и до главния прокурор, омбудсмана, президента и ресорните министерства с искане за извършване на проверка, добави той.