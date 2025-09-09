Два пожарни екипа гасят горяща къща в Търговище. Имотът се намира на ул. „Рила“ недалеч от централната градска част. Към момента не се знае дали в къщата има хора, каза за БТА директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Стефан Стефанов.

За да се справят с огъня, на терен са допълнителни екипи, обясни директорът.

За БТА началникът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Ангел Ангелов каза, че къщата е двуетажна. До нея има друга долепена сграда. Елиминирана е опасността огънят да се прехвърли и към нея, допълни той.

Имотът е обитаем. Гасенето продължава.