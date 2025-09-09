"Епъл" представи по-тънък модел "айФон Еър” в опит да насърчи продажбите

Американската технологична компания “Епъл” (Apple) представи новата си серия смартфони "айФон 17" (iPhone 17), както и актуализации на дигиталните часовници и слушалките от линията "ЕърПод" (AirPod) по време на ежегодната си септемврийска презентация.

Новите телефони са първите, които излизат на пазара, откакто президентът на САЩ Доналд Тръмп започна втория си мандат и въведе мита с цел да върне производството от чужбина обратно в страната, съобщи Асошиейтед прес. Това поставя главния изпълнителен директор на “Епъл” Тим Кук в трудна позиция.

Новите модели са с 6,3-инчов дисплей и се захранват от чип A19, подпомагащ функциите за изкуствен интелект. Предната камера е с по-широко зрително поле и нов сензор, позволяващи пейзажни снимки без завъртане на устройството.

Производството на серията ще продължи в заводите на компанията в Китай и Индия, което предизвиква недоволство в администрацията на Тръмп. Американският президент и министърът на търговията Хауърд Лътник настояват iPhone да се произвеждат в САЩ. Анализатори смятат, че подобна стъпка би отнела години и би довела до значително повишаване на цената.

Кук обяви, че “Епъл” ще инвестира 500 милиарда долара в САЩ в рамките на четири години, като миналия месец увеличи ангажимента с още 100 милиарда долара. Според агенцията тези обещания помогнаха на компанията да избегне най-строгите мита, макар вносът на "айФон" в страната все още да се облага с около 25 на сто.

От 2020 г. базовият модел на "айФон" се продава за 800 долара, а най-скъпият – за 1200 долара. Въпреки очакванията за поскъпване “Епъл” запази началната цена на стандартния модел от 799 долара. Pro версията е по-скъпа със 100 долара, но е с два пъти повече памет. Новият модел Air ще струва 999 долара.

"айФон Еър" е с керамично покритие от двете страни, дебелина 5,6 милиметра и по-ниско тегло. "Самсунг електроникс" (Samsung Electronics) представи по-рано тази година своя модел "Галакси С25 Едж" (Galaxy S25 Edge) с дебелина 5,8 милиметра.

"Еър" използва собствен чип на “Епъл” за Bluetooth и Wi-Fi и е оборудван с по-бърза версия на фирмения модем, който вече бе внедрен в "айФон 16И".

Новият "Про" модел има алуминиев корпус и система за намаляване на топлината, като производителността му е с 40 на сто по-висока от тази на "айФон 16 Про".

Въпреки че акциите на "Епъл" са с 4 на сто по-ниски от началото на годината, те се възстановяват през последните месеци. Компанията продължава да получава около 20 милиарда долара годишно по силата на споразумение с "Гугъл" (Google), което гарантира, че търсачката остава опция по подразбиране в "айФон".

След представянето на новите устройства акциите на "Епъл" се понижиха с 1,5 на сто до 234,39 долара.