Александър Вучич за евродепутатите, присъствали на антиправителствен протест в Сърбия: Не трябваше да ги наричам измет, но аз мисля много по-лоши неща за тях!

Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева
БТА, Белград (7 септември 2025) Сръбският президент Александър Вучич (в средата) и председателят на Народната Скупщина Ана Бърнабич дойдоха на контрапротест в Белград, на който бяха издигнати искания за мирен и спокоен живот без блокади в противовес на масовите антиправителствени протести и блокади на факултети, които заляха страна след трагедията в Нови Сад. Снимка Емил Чонкич/БТА (ЕВ)
Белград ,  
09.09.2025 21:33
 (БТА)

Сръбският президент Александър Вучич коментира пред телевизия Първа епитетите, които употреби по адрес на делегация от евродепутати от Европейската зелена партия по време на антиправителствия протест на 5 септември в Нови Сад. 

Говорейки за евродепутатите, Вучич каза, че вероятно е сгрешил, като ги е нарекъл "измет" и "най-долната измет", и добави, че един президент не би трябвало да употребява подобни думи в публичните си изяви.

"Но аз мисля много по-лоши неща за тях. А какво да мисля за хора, които не са дошли просто на политически митинг... Вие дойдохте да извършите насилие в друга държава, а всяка държава би забранила на чужденци да участват в насилие срещу нея“, отбеляза Вучич в телевизионното интервю тази вечер.

 

