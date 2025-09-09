Александър Вучич за евродепутатите, присъствали на антиправителствен протест в Сърбия: Не трябваше да ги наричам измет, но аз мисля много по-лоши неща за тях!

Сръбският президент Александър Вучич коментира пред телевизия Първа епитетите, които употреби по адрес на делегация от евродепутати от Европейската зелена партия по време на антиправителствия протест на 5 септември в Нови Сад.

Говорейки за евродепутатите, Вучич каза, че вероятно е сгрешил, като ги е нарекъл "измет" и "най-долната измет", и добави, че един президент не би трябвало да употребява подобни думи в публичните си изяви.

"Но аз мисля много по-лоши неща за тях. А какво да мисля за хора, които не са дошли просто на политически митинг... Вие дойдохте да извършите насилие в друга държава, а всяка държава би забранила на чужденци да участват в насилие срещу нея“, отбеляза Вучич в телевизионното интервю тази вечер.