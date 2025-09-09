Подробно търсене

Българският национален отбор по баскетбол на колички записа трета поредна победа на Еврошампионата в Самоков

Кремена Младенова
снимка: Българска федерация по баскетбол, Mélodie Gagneux
Самоков,  
09.09.2025 20:44
 (БТА)

Българският национален отбор по баскетбол на колички записа трета поредна победа на Европейското първенство в дивизия C, което се провежда в "Арена СамЕлион" в Самоков. Тимът, воден от Денислав Иванов се наложи над Унгария с 60:29 в мач от третия кръг в група А.

Националите продължават с пълен актив от три победи в групата, а утре (сряда) ще играят срещу Дания от 11:15 часа.

Срещу тима на Унгария българите овладяха инициативата още в първата част, като допуснаха само 2 точки и поведоха с 16 в края на периода. Националите бяха убедителни и през втората част, а на полувремето имаха аванс от 33:10. След паузата ситуацията на терена не се промени и България стигна до третата си победа на първенството.

Георги Ташев бе над всички за българския тим с 20 точки и 15 борби. Алексей Асенов реализира 12 точки и 9 асистенции, а Антон Фиков завърши с 11 точки и 7 асистенции.

/КМ/

